Vídeo: projeto 'Future-se' preocupa gestores de universidades públicas

Gestores avaliam o projeto como desnecessário | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O projeto "Future-se", lançado pelo governo federal na última quarta-feira (17), para levar maior autonomia financeira às universidades e institutos federais, tem preocupado gestores das universidades públicas no Amazonas, que afirmam não saberem com clareza sobre o objetivo do projeto.

Para o pró-reitor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), José Pinheiro, o objetivo do Future-se não está claro, pois não são todas as áreas de pesquisa que são de interesse das empresas privadas. No centro de tecnologia do Ifam, localizado no Distrito Industrial, Zona Leste, professores e bolsistas já trabalham e, ao mesmo tempo, estudam projetos controlados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Todos os projetos são para empresas privadas, em segmentos como: automação e nanotecnologia. Com isso, o diretor declara que trata-se de um projeto desnecessário. Para a diretora do Instituto de Computação da Ufam (ICOMP-UFAM), Tanara Lauschner, o projeto pode trazer a perda da autonomia universitária.

Algumas das propostas do projeto é promover o fomento à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo, que está dividido em três eixos: gestão, governança e empreendedorismo. No segundo momento, com pesquisa e inovação e, por fim, a internacionalização

Com a ideia, o Governo Federal espera uma arrecadação R$102 bilhões. Por enquanto o projeto passa por um período de consulta pública que deve durar até o dia 15 de agosto. Enquanto isso, o repasse de verbas, para universidades e institutos federais, continuam bloqueados. O contingenciamento do Ifam é de 38%.

| Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

Edição: Isac Sharlon

