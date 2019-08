Temas menos polêmicos são palpite para a redação do Enem 2019

Com o início do segundo semestre, a preocupação de quem se prepara para o vestibular aumenta e, entre os principais fatores de classificação nas provas e o que mais aflige os vestibulandos é a redação.

Dependendo da instituição e do curso escolhido, a nota alcançada no texto é fator determinante para a aprovação, ou não, do estudante. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a nota da redação pode significar a desqualificação do candidato.

Neste ano, as polêmicas a respeito do Enem têm se intensificado, principalmente sobre os assuntos abordados tanto nas questões objetivas, quanto na redação.

O palpite dos especialistas é que nenhum tema com viés que pode ser interpretado como ideológico deve ser abordado.

Viés político-ideológico não

O professor de Redação do Curso Positivo, Gabriel Félix, deduz que, com o alinhamento atual do Ministério da Educação (MEC), provavelmente temas polêmicos em relação a questões de gênero ou direitos humanos não devem aparecer nas redações do Enem. "A redação deve fugir de reflexões diretamente ligadas a alinhamentos político-ideológicos, uma vez que o governo já afirmou, mais de uma vez, que revisará a prova antes de sua aplicação", explica.

Apostas são assuntos neutros

Assuntos neutros ou de interesse geral são a aposta do professor. "Imaginamos temas como a tendência de envelhecimento da população brasileira, que já apareceu em vestibulares importantes neste ano, ou que combinem com a pauta do governo, como a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços públicos - assuntos que não virem um debate de esquerda versus direita", prevê.

Regras

As regras do Inep (órgão responsável pelo Enem) relacionadas à correção da prova continuam as mesmas:

- O candidato pode zerar a nota caso desrespeite os direitos humanos;

- Não redigir texto dissertativo-argumentativo;

- Não escrever um número menor de linhas que o exigido;

- Não escrever impropérios ou fazer desenhos;

- Não deixar a folha em branco;

- Não fugir do tema proposto

- Respeitar os requisitos, levar em consideração o tema e fazer uso de referências externas e bem fundamentadas na elaboração da redação.

A melhor média brasileira na redação

A melhor média do Brasil na redação ficou com a Escola Educação Criativa, de Ipatinga (MG), com 918.36 pontos. No total, 110 alunos da instituição fizeram a prova - e a aluna Áurea Ruback alcançou 980 pontos na redação, garantindo a aprovação no curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para ela, o segredo para o resultado é a disciplina e persistência: "tivemos dedicação o ano inteiro, produzimos textos duas, às vezes três vezes por semana, contando ainda com os simulados e plantão de redação. Todo o processo foi muito intenso"

A produção bem feita é fruto de uma articulação com todas as outras áreas e conteúdos do conhecimento, que são importantes para a construção de um texto completo.

