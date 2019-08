Cursos que são tendência em educação executiva chegam a Manaus

Manaus- Quatro novos tipos de certificação executiva estão disponíveis em Manaus voltados à formação prática de profissionais paras as áreas de Controlodaria, Finanças, Gestão de Pessoas, e Habilidades Comportamentais. Os cursos de aperfeiçoamento, inéditos no mercado local, têm 120 horas e capacitam o profissional em conhecimentos avançados, leitura estratégica do mercado e adaptação às demandas contemporâneas globais. O foco é a aplicação prática das competências envolvidas.

Os programas de ensino executivo de curta duração vêm expandindo mundialmente, principalmente, por conta da necessidade de aperfeiçoamento de funcionários e empresas em um contexto que exige agilidade diante das transformações da era digital. É nesse contexto que a faculdade Martha Falcão | Wyden lança quatro cursos de aperfeiçoamento que buscam integrar o profissional à prática, a partir de uma postura gerencial atualizada no contexto diverso e plural.

Os cursos funcionam como uma certificação do grupo Adtalem Educacional do Brasil, que possui expertise nas áreas de business e MBA internacional. “Observamos essa demanda do mercado em função da disrupção tecnológica vivenciada hoje pela sociedade de um modo geral e à longevidade da vida profissional que exige constantes atualizações em qualquer tempo de carreira. Este novo modelo comportamental exige um novo tipo de liderança e o desenvolvimento de novas habilidades por parte de executivos e empresas”, afirma o Diretor Geral da faculdade Martha Falcão/Wyden, Luiz Patrício Barbosa Jr.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 70% das empresas têm dificuldade em obter mão de obra qualificada no Brasil. Nesse sentido, os cursos de aperfeiçoamento vêm se mostrando uma solução rápida e focada para em educação continuada para executivos. Para a realização desses cursos, é recomendável já ter cursado uma graduação.

“Para quem deseja atender necessidades específicas do mercado em que atua ou que quer ingressar nele, ou ainda aprimorar seu desempenho, esta é a modalidade ideal. Os aperfeiçoamentos são cursos mais práticos e rápidos, com aplicabilidade imediata no mercado de trabalho”, destaca Patrício Jr.

No curso de Gerência Financeira, aspectos da administração de caixa e fluxo financeiro de uma organização serão abordados a partir de análises estratégicas e tomadas de decisão voltadas à otimização dos custos no contexto do mercado global. “Não existe hoje, no mercado, cursos formatados para a prática e análise de custos e tributação. Todos são voltados para a teoria. Esse é o nosso diferencial”, afirmou o Professor responsável pelo curso, Marcelo Fernandes.

Já o curso de Controladoria Empresarial visa formar o ‘controller’ para utilização de ferramentas de planejamento e controle a fim de selecionar e definir indicadores que baseiam o controle financeiro de uma empresa. Para esta formação, é preciso ter habilidades contábeis e conhecimento inicial em administração ou áreas afins. “Gerir com mais propriedade o volume de dados, alcançar as metas e objetivos financeiros e desenvolver melhor as decisões estratégicas são os pontos deste curso”, explica a Professora MsC. da faculdade Martha Falcão | Wyden, contadora da Advocacia Geral da União (AGU).

As habilidades comportamentais são, hoje, um dos fatores sobrepesados para a contratação de profissionais. Desenvolver o profissional a partir de seus aspectos intrapessoal e interpessoal, preparando-o para o enfrentamento de crises e contextos plurais são os aspectos trabalhados pelo curso de Desenvolvimento das Habilidades Gerenciais e Comportamentais, que trabalha ainda a comunicação assertiva, capacidade de trabalho em equipe, gerenciamento de conflitos, relações de poder, liderança, gerenciamento de pessoas e mindfulness, por meio da técnica e aplicação prática, segundo a Professora Ester Menezes.

Nesse mesmo contexto está inserido o curso Gestão de RH

Pessoas e Processos, só que voltado para os processos de RH, desde os aspectos técnicos como as habilidades gerenciais. O objetivo é “Gerar experiências de Gestão” para os alunos. Em todos os cursos, os acadêmicos terão o seu mapeamento do perfil comportamental por meio da técnica do DNA gerencial.

*Com informações da assessoria