Vídeo: Seduc lança projeto de cursinho pré-vestibular no Amazonas

Mais de 20 mil alunos foram contemplados na aula inaugural | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A primeira aula do projeto “Conquistar”, o curso pré-vestibular ofertado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) aos estudantes da rede estadual, aconteceu neste sábado (3) na capital e interior do Amazonas.

No auditório da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, situada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, aproximadamente 400 alunos participaram da aula inaugural.

As aulas aconteceram em sete escolas-polo das Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) localizadas na capital. Já no interior, instituições de ensino de 25 municípios acompanharam via transmissão pelo Centro de Mídias da Seduc-AM.

De acordo com o Secretário adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas, o curso pré-vestibular é uma iniciativa que tem como objetivo facilitar o acesso dos alunos do Ensino Médio ao Ensino Superior, por meio de aulas preparatórias para vestibulares como o da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Enem .

“O ‘Conquistar’ representa um reforço na aprendizagem que os alunos já recebem nas aulas durante a semana. É um curso específico, totalmente gratuito e que incentiva o uso de recursos das plataformas web, como o recém-lançado Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com aulas transmitidas ao vivo e podendo ser acessadas pelos alunos por meio dos celulares, tablets e computadores", salientou.

Cerca de 20 mil alunos entre capital e interior participaram da primeira aula.O projeto contempla estudantes finalistas do 3º ano do Ensino Médio, mas que não há nenhum impedimento de alunos do 1º ou 2º ano participarem.

Cronograma de curso

As aulas do curso “Conquistar” acontecerão aos sábados até a realização das avaliações. Serão contempladas todas as disciplinas e haverá material de apoio disponível na plataforma AVA, que pode ser acessada pelo site da Seduc no www.seduc.am.gov.br .

O curso terá também aulas transmitidas para o interior do estado , por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), e que ficarão disponíveis no canal do youtube do projeto, “Conquistar Seduc AM”.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira