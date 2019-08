Novidade: Em Tempo produzirá conteúdos exclusivos sobre o Enem

Provas serão nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de ingresso no ensino superior do país. Neste ano, mais de 5 milhões de participantes confirmaram a inscrição para a prova – cerca de 150 mil no estado do Amazonas. Pensando nisso, o EM TEMPO realizará o projeto “Em Tempo de Enem” para ajudar os candidatos que prestarão o exame em 2019.



Na ação, que inicia no próximo dia 12 e segue até o final de outubro, o público poderá conferir notícias e informações sobre o exame, além de receber dicas e macetes sobre o conteúdo das questões e da temida redação, tudo para ajudar na preparação para a prova.

O “Em Tempo de Enem” envolverá todas as plataformas do grupo de comunicação, desde o portal até o jornal impresso, TV, Web TV e as redes sociais. “Somos um grupo preocupado com a notícia e a informação de qualidade e também em providenciar o melhor para o seu público, por isso vamos levar esse projeto para a população”, explica o diretor de marketing do Em Tempo, Gabriel Araújo, acrescentando que "a ideia é gerar conteúdo relevante para as pessoas se prepararem e saberem mais sobre Enem. É uma forma de contribuir com a evolução e progresso do público amazonense"

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em mais de 1,7 mil municípios brasileiros. As provas contém 180 questões e uma redação. Com a nota do exame, o candidato pode se inscrever em programas educacionais como Sisu, Prouni e Fies.

Parcerias

Instituições de ensino, empresas e grupos ligados ao setor de educação podem fazer parte do projeto “Em Tempo de Enem”.

Os interessados podem entrar em contato com o setor comercial por meio dos telefones (92) 98244-0762 e para o e-mail: [email protected]

