Amazonas sedia Seminário Sinepe-AM de Educação com foco em tecnologias

Crianças precisam estar preparadas para a educação digital | Foto: Divulgação

Manaus- A designer pedagógica Carolina Brant será a primeira palestrante nesta terça-feira (13), a partir das 17h, na 9ª edição do Seminário Sinepe-AM de Educação. Ela abordará a "Educação Digital para Adequação da Escola à BNCC e Preparo de Estudantes para a Vida On-Line e Off-Line". Promovido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), o evento acontece no Hotel Intercity, localizado na rua Professor Marciano Armond, 544 – Adrianópolis, e terá como tema “Instituições do Presente na Era da Educação 4.0”.



“Apesar de alunos serem nativos no mundo digital e muitas vezes saberem mexer melhor com a tecnologia do que nós, na relação deles com o mundo digital é possível perceber que ainda há uma ingenuidade no consumo de conteúdos, na forma de refletir as consequências de seus atos na rede a curto, médio e longo prazo, e perceber os efeitos de seus atos na vida e sentimento de outras pessoas”, apontou a especialista que compõe, desde 2017, o time que idealizou e implementou a Educação Digital na empresa Geekie.

Carolina explica que é preciso preparar essa geração para a vida on-line e off-line e ajudá-los a desenvolver habilidades e competências que possibilitem a formação de cidadãos com pensamento crítico.

Importância da Educação Socioemocional



Na quarta-feira (14), às 17h, será a vez do escritor e filósofo Alexandre Vitoriano abordar “A Importância da Educação Socioemocional”, que contribuiu para a construção de um adulto mais autônomo, proativo, empreendedor, capaz de ter mais foco em seus objetivos, ter mais empatia e equilíbrio em todas as áreas da vida.

“Os desafios do mundo exigem que o ser humano esteja preparado para lidar com o próximo e com ele mesmo, de maneira mais saudável, equilibrada e eficaz. Apenas para exemplificar, hoje 70% das demissões, em cargos de gestão, nas empresas, ocorrem por inabilidade relacional e não por falta de habilidade técnica, ou seja, o mercado de trabalho pode contratar pelo currículo ou formação, mas as demissões ocorrem por comportamento”, explicou Vitoriano.

Logo em seguida será a vez da pedagoga, consultora do Programa Líder em Mim e Facilitadora dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes pela Somos Educação e Franklin Covey, Patrícia de Lira Ahualli. A outra palestra da noite será apresentada pelo CEO do proesc.com, Felipe Ferreira, que irá falar sobre a "Gestão Financeira da Escola do Futuro".



“O cenário econômico do país tem exigido que cada vez mais os gestores busquem ter a sua gestão financeira o mais otimizada possível, tanto para ter a sua saúde financeira e seu fluxo de caixa em dia, com isso, é possível que a instituição consiga investir em infraestrutura, diferenciais tecnológicos e metodologias”, disse Felipe Ferreira.

Para ele, as escolas que não conseguem se adaptar terá dificuldade de captar novos alunos e se manter no mercado. Existem várias tecnologias hoje no mercado que ajudam o gestor a automatizar os processos, ajudando-o a reduzir a inadimplência em até 90%. Cobrança de mensalidade via e-mail e uso de aplicativos móveis estão entre as opções.

Terceiro dia

Na quinta-feira (15), último dia de Seminário Sinepe-AM de Educação, os participantes irão conferir a palestra “Afinal o que é Educação 4.0? Relato de experiência de como criar uma comunidade inovadora”, que será ministrada pelo empreendedor educacional e líder das comunidades GEG Manaus, Jaraquivalley e EduInovAM, Educação "Integrando educadores inovadores na Amazônia, Reinier Alex.

Ele explica que a educação 4.0 tem como foco a criação e adaptação do ensinar e aprendizado, através das tecnologias emergentes dando ao aluno o protagonismo do conhecimento.

Com isso, os alunos desenvolvem desde cedo, com a ajuda dos professores, a capacidade de continuar aprendendo na vida adulta para poderem responder com rapidez às inovações tecnológicas.

A investigação e as descobertas são feitas por meio do uso de aplicativos e dispositivos eletrônicos, como tablets, computadores e smartphones. Vídeos, sistemas, jogos e aplicações multidisciplinares são alguns dos recursos que serão valorizados, entretanto, basta ter os equipamentos e softwares.

Através de um planejamento pedagógico estratégico, os alunos conquistam competências e o pensamento empreendedor, deixando de lado a simples replicação de conteúdo.