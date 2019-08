Vídeo: escola inaugurada na zona leste atenderá 1,4 mil alunos

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Manaus- A Escola Estadual Professor Rofran Belchior Silva foi inaugurada nesta segunda-feira (12) no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A escola por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), oferecerá 24 cursos de qualificação profissional até o final do ano de 2019 e pretende atender cerca de 1,4 mil alunos.

“Estamos inaugurando essa escola, que ainda não começa com as atividades do Ensino Médio, porque se nós fossemos remanejar os alunos daqui, que estão em pelo menos outras cinco unidades de ensino em outros bairros, causaria um prejuízo muito grande. Mas não poderíamos deixar uma estrutura dessas, que já está pronta, ociosa”, explicou o governador Wilson Lima.



O governador do Amazonas, Wilson Lima anunciou que alguns cursos do Cetam, no ano de 2020, permanecerão e contarão com uma estrutura totalmente voltada para o projeto. A escola conta com 12 salas de aula, uma biblioteca, dois laboratórios de informática, uma cozinha e um refeitório.

Para ocupar as salas se aula da nova unidade educacional, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai oferecer 24 cursos de qualificação profissional, que já começaram nesta segunda-feira (12). As 1.150 vagas já foram preenchidas.

São cursos como de agente de portaria; artesanato; assistente administrativo; confeitaria; culinária; instalação e manutenção de ar condicionado; operação em logística; operação de caixa; assistente de vendas; auxiliar de contabilidade; pintor de obras; e segurança em instalação e serviços de eletricidade.