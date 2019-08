Confira os cinco assuntos de matemática que mais caem no ENEM

A prova de Matemática e suas Tecnologias apresenta 45 questões no segundo dia de prova | Foto: Reprodução

Manaus - Diferente das provas tradicionais, a matemática no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) possui um estilo diferenciado. Com 45 questões, a prova de Matemática e suas tecnologias, que deve ocorrer no segundo dia de prova do exame, aborda situações do cotidiano e análise de gráficos aliados aos assuntos matemáticos. O professor da disciplina Mário André, lista quais são os conteúdos mais cobrados na prova.

As questões do exame tendem a fugir do estilo convencional de perguntas diretas para encontrar o resultado, ou seja, não possuem a característica de realizar uma pergunta exata do que o estudante tem que responder. Por isso, o candidato da prova deve estar preparado para interpretar situações do cotidiano e aplicar fórmulas matemáticas, de acordo com o padrão e a lógica da questão.

Para ajudar os alunos em preparação, o professor Mário André listou alguns conteúdos constantemente cobrados na prova de Matemática e suas tecnologias e como cada um podem ser utilizados na interpretação das questões. Confira os conteúdos e estude de acordo com o planejamento de conteúdo programático.

Além das questões interpretativas do cotidiano, Mário André destaca também a importância de estudar o conteúdo da matemática de ensino fundamental | Foto: Reprodução

1) Probabilidade



Um dos assuntos que mais presente nas provas do ENEM em relação à anos anteriores, a probabilidade na prova é um dos principais temas na prova. De acordo com Mário André, as questões relacionadas a probabilidade são interpretativas e associadas a situações do cotidiano, por exemplo, a probabilidade de um time de futebol ganhar um torneio, aliado a outros aspectos informados.

2) Funções de 1º e 2º grau

Também muito presente nas questões, as equações de primeiro e segundo grau tem sido um dos assuntos mais recorrentes nas últimas provas do Enem. E saber as fórmulas corretas de ambas são fundamentais para interpretar a situação apresentada na questão e encontrar o resultado correto aliado.

Segundo o professor Mário, as questões de primeiro grau podem ser interpretadas em situações simples. "As equações de primeiro grau envolvem as questões do cotidiano em que o aluno tiver o objetivo de determinar o valor preço ou até mesmo a idade de uma pessoa dependendo da questão e das informações oferecidas", destaca o professor.

E as equações de segundo grau é a fórmula a ser utilizada quando as questões envolvem situações mais complexas. "É bom utilizar equações de segundo grau em questões com determinação da área ou da medida do lado de um terreno ou ainda problemas que envolvem altura máxima atingida durante um lançamento vertical de um objeto", alerta o professor.

Não esqueça as fórmulas:

Equação de primeiro grau : (y= ax+b)

Equação de segundo grau: (f(x) = ax² + bx + c)

3) Grandezas Proporcionais

As grandezas proporcionais também é um dos assuntos relevante que o professor destaca como essencial no plano de estudos e interpretação com situações cotidianas.

"As grandezas proporcionais são cobradas em questões que se tratam de partilha, como por exemplo, uma certa herança que será dividida aos filhos de acordo com a idade. Utilizar a formula de proporcionalidade inversa ou direta, pode ajudar a encontrar a resposta correta".

4) Estatística e 5) Análise Combinatória

Mário André destaca que o conteúdo de Estatística tem um peso fundamental para uma boa pontuação na prova. Questões relacionadas a médias, medianas, moda, análise combinatória, contagem e arranjos estão presentes em grande quantidade no exame, sendo um assunto essencial para uma boa pontuação.

Segundo o professor, as questões geralmente são análises de gráficos relacionados a eventos para calcular idade médica de uma turma ou time esportivo. "É um tema que está presente em grande quantidade de questões nas provas em todos os anos que vêm sendo realizada", complementa Mário André.

Prova de matemática do Enem divide opinião entre estudantes | Foto: Divulgação

Sem desespero para a prova

Fácil ou difícil? A disciplina é motivo de divisão de opiniões dos estudantes. E para o professor Mário André, a questão é interpretativa, mas mesmo com a característica diferenciada, as teorias matemáticas são muito cobradas. "O maior problema dos alunos é interpretar e verificar quando utilizar cada assunto para resolver as questões", destaca o professor.

Entre as competências e habilidades exigidas pela prova de matemática exigida pelo ENEM, é necessário saber interpretação de gráficos e tabelas, utilizar noções básicas de geometria, grandeza e medidas para a compreensão para a resolução de problemas.

Mário André destaca também a importância de estudar o conteúdo da matemática de ensino fundamental, como por exemplo, as equações de primeiro e segundo grau, razão proporcional e geometria plana. "Os alunos do ensino médio acabam deixando a matemática básica como segundo plano o que é um erro. A matemática do ensino fundamental é o ponto principal da prova", destaca o professor da disciplina.

Interpretação de gráficos e tabelas são essenciais para a realização de uma boa prova | Foto: Reprodução

"Tenha disciplina com os estudos"

Para o professor o bom desempenho dos alunos no ENEM está associado à fórmula de estudos mais as resoluções de exercícios. E utilizar a tecnologia como principal aliado de fonte e pesquisa para auxílio das questões é um método que deve ser considerado. “O importante é ter disciplina com os horários de estudos e sempre revisar os assuntos estudados na escola. Atualmente existem muitos vídeos disponibilizadas na internet que transitem conteúdos de ótima qualidade", complementa o professor.