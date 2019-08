Redação nota mil: evite erros e alcance a nota máxima na prova do Enem

Redação tem um grande peso na média final do Enem | Foto: Divulgação

Manaus - Não tem como escapar: a redação é uma das etapas fundamentais e também uma das mais temidas para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O texto tem grande peso na nota final e, caso seja zerado pelos avaliadores, significa desclassificação automática do candidato para processos seletivos como Sisu, Prouni e Fies.

Segundo dados do Inep, menos de 1% dos candidatos alcança a pontuação máxima em cada edição do exame. Para ajudar os candidatos a escreverem uma boa redação, o EM TEMPO DE ENEM traz dicas do professor Wanderson Feitoza, especialista nesse gênero textual.

O que redação pede?

Wander explica que o segredo para fazer uma boa redação é entender a proposta de tema e os critérios de avaliação utilizados pelos professores que corrigirão a prova. “A banca quer um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo dentro da norma padrão da língua portuguesa”, explica.

A principal característica da dissertação pedida no Enem é a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos consistentes e bem elaborados. São cinco as competências avaliadas no texto: domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conhecimento, argumentação, uso de mecanismos linguísticos e proposta de intervenção.

Avaliadores dão a nota da redação a partir de cinco competências | Foto: Reprodução / Inep

Fuja de erros comuns

Evite os seguintes erros na hora de compor sua redação:

Palavras rebuscadas - Uma boa redação não é sinônimo de palavras difíceis. Pelo contrário, quanto mais claro e objetivo melhor. “Uma redação rebuscada pode acabar indispondo o leitor, que vai achar a leitura chata e maçante. O segredo é passar a ideia de forma rápida e eficaz", diz.

Referência aos textos auxiliares - A proposta de redação vem acompanhada de textos auxiliares que servem para expandir as ideias a respeito do tema. No entanto, eles jamais devem ser reproduzidos ou referenciados dentro do texto. “O candidato que fizer isso vai perder pontos”, alerta Wander.

Fuga ao tema - Um dos pontos que mais causa nota zero nas redações é quando o candidato desvia o texto do tema proposto. Wander exemplifica: uma proposta de dissertação cujo tema é a crise na Venezuela, mas o candidato acaba falando mais da crise econômica brasileira.

Evite contradições

Uma técnica errada de redação é o uso simultâneo de argumentos contra e a favor do tema proposto. “A dissertação argumentativa tem a finalidade de mostrar seu posicionamento sobre o tema, para convencer o leitor do seu ponto de vista. Se você apresentar primeiro argumentos contra e depois a favor, estará sendo incoerente”, explica o professor.

Erros comuns da redação são fuga ao tema, texto rebuscado e falta de coerência | Foto: Divulgação

Prepare-se para dissertar sobre qualquer tema



Não existe 'bola de cristal' para adivinhar qual será o tema da redação do Enem em 2019. Há muitas previsões e apostas, mas o melhor caminho para o candidato se dar bem é mantendo-se atualizado sobre os assuntos do Brasil e do mundo. "Para dissertar bem é preciso conhecer", afirma Wander, então a leitura de jornais, livros e revistas é recomendada. Assim o candidato terá base para elaborar os argumentos e desenvolver um bom texto.

Não existe fórmula mágica



Apesar de haver vários métodos e técnicas que prometem uma redação perfeita, Wander avisa que não existem fórmulas prontas. "O que existe é preparação e muito treinamento. Assim, você será capaz de dissertar sobre qualquer tema", ensina.

Um dos métodos muito utilizado, mas arriscado, é o 'esqueleto', onde o candidato preenche os parágrafos na sequência Introdução, Argumento 1, Argumento 2 e Conclusão. "O resultado pode ser clichê e o avaliador julga justamente a sua criatividade e capacidade de abordar o tema", alerta.

Pratique

Por fim, só se escreve uma boa redação praticando. O professor orienta que, além de escrever bastante, o candidato deve identificar os erros na estrutura textual e trabalhar para aperfeiçoar os pontos fracos. Revisar os mecanismos básicos da língua, trabalhar a coesão e a coerência e ficar atento às regras da redação também são passos fundamentais para uma boa nota.