Quer estudar na Holanda? Programa com bolsa tem inscrições abertas

O programa de bolsas de estudos financiado Holland Scholarship está com inscrições abertas. | Foto: Reprodução

O programa de bolsas de estudos financiado Pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, em parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas, o Holland Scholarship, está com inscrições abertas. O programa oferece um auxílio de 5 mil euros aos estudantes interessados em estudar na Holanda fazendo graduação ou mestrado e de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA).

O auxílio pode ser usado em mais de 2, 1 mil programas em instituições holandesas, ministrados em inglês. A contribuição financeira cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso, sem possibilidade de renovação.

O prazo final para a realização da inscrição no Holland Scholarship depende do curso escolhido, podendo variar entre 1 de fevereiro e 1 de maio de 2020.

Os critérios para concorrer ao programa de bolsas da Holland Scholarship são que os estudantes que sejam nativos de um país não-membro da EEA (brasileiros, portanto, são elegíveis); que não tenham diploma de alguma universidade holandesa e que atendam a todas as exigências da universidade escolhida, além de uma carta de motivação, cartas de recomendação e certificado de proficiência em inglês.