Prêmio “Viva seu sonho” concede bolsas de estudo para mulheres

Prêmio tem proposta para mulheres viverem seus sonhos | Foto: Reprodução

O Prêmio Viva Seu sonho, da empresa Internacional das Américas Soroptimist está com inscrições abertas até 15 de novembro. O prêmio tem a proposta garantir os meios para fazer com que mulheres vivam seus sonhos.



Os prêmios variam de US$ 1.000 a US$ 16.000 e tem como público as mulheres mães, chefes de família e que tenham baixa renda, que estão cursando ou foram aceitas em cursos de graduação, vocacional ou profissionalizante.

Para participar, é necessário que a candidata cumpra os seguintes requisitos: ser a principal responsável financeira de seus filhos, parceiros, e/ou pais;demonstrar necessidade de auxilio financeiro; vocacional, profissionalizante, estar motivada a atingir seus objetivos de carreira e não ter concluído a graduação.

Brasileiras que cumpram esses requisitos podem se candidatar para receber o apoio financeiro da instituição.

Como se candidatar ao 'Viva Seu Sonho'

Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição disponível no site e encaminhar duas cartas de recomendação ( usando o modelo do site ), no modelo estipulado pela Soroptimist.

A candidata deve explicar como o curso para o qual foi aceita ou em que já está matriculada, pode contribuir para desenvolvimento acadêmico e profissional.

Para enviar dúvidas sobre a application, basta enviar um e-mail para [email protected] Já as candidaturas, com o formulário e as cartas de recomendação, devem ser enviadas [email protected]