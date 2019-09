Dica rápida para o Enem: qual é a diferença entre mitose e meiose?

Manaus - Falta pouco para o Enem 2019 e o Portal EM TEMPO conversou com o professor do curso de biologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jair Maia, para ajudar com um conteúdo muito recorrente na prova: mitose e meiose.

"Basicamente, mitose é a clonagem de uma célula e meiose é quando acontece a divisão do DNA de uma célula ao meio", explica o professor.

Mitose

Na mitose uma célula diplóide (2n) - cujos cromossomos se organizam em pares de cromossomos homólogos, similares -, ou uma haplóide (n) - que possui apenas um conjunto de cromossomos -, são divididas e geram duas células geneticamente iguais.

Meiose

Já na meiose, uma célula diplóide (2n) sofre divisão do DNA, onde cada parte vai para duas células distintas: (n ) e (n ). Cada célula (n), proveniente da diplóide, se divide, gerando mais duas células (n).

Então, enquanto na mitose uma célula (2n ou n) gera duas células geneticamente iguais (2n ou n), na meiose, uma célula (2n) gera 4 células (n) que são células distintas, promovendo variabilidade genética.

Diferença de mitose e meiose | Foto: Divulgação

Aplicação

A mitose gera células somáticas, que são as que compõem tecidos e órgãos. Elas são iguais entre si e à célula de origem. Este processo pode ser observado, por exemplo, quando você se machuca e a pele se regenera. Nossos corpo faz mitose o tempo todo para substituir células.

Quando falamos de meiose, devemos associá-la às células sexuais (ou gametas), que se dão apenas em organismos diplóides. Neste caso as células filhas são diferentes da célula de origem. Elas são geneticamente diferentes entre si e iguais no número de cromossomos.

Este processo é o principal fator para variedade genética nos seres vivos. Nas mulheres, os óvulos já estão formados desde o nascimento. Na adolescência eles amadurecem. Já os homens geram espermatozóides na puberdade, e o processo se repete até o fim da vida.

Fases

A divisão celular acontece sem interrupções na mitose. Ela é dividida em etapas para facilitar o seu entendimento:

Prófase - é a primeira fase, onde o envoltório nuclear (ou carioteca) e o nucléolo se desfazem. No núcleo, os cromossomos começam a se condensar e as fibras se formam em volta dos centríolos.

Metáfase - os cromossomos que estão soltos na célula, porque o envoltório nuclear já se desfez, se posicionam mais ou menos no meio da célula e estão com a condensação máxima.

Anáfase - “ana” quer dizer separação, então neste momento acontece a separação das cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais. As fibras do fuso se encurtam e rompem os cromossomos. O mesmo procedimento acontece na anáfase II da meiose.

Telófase - “telo” significa extremidade, nesta fase as cromátides já foram puxadas para extremidades opostas, então já aconteceu a separação do material genético. O plasma se divide e o núcleo deixa de estar condensado. O envoltório nuclear e o nucléolo retornam e as fibras do fuso desaparecem.

Veja agora as etapas da meiose:

Prófase I - acontece o pareamento dos cromossomos homólogos e a troca de pedaços entre os cromossomos.

Metáfase I - os cromossomos estão no meio da célula, ligados pelas fibras do fuso apenas de um lado.

Anáfase I - ocorre a separação dos cromossomos homólogos (diferentemente da mitose). A quantidade de material genético da célula reduz para a metade.

Telófase I - os cromossomos já estão alinhados aos pólos da célula. A célula pode ou não se dividir nesta fase.

Prófase II - o envoltório nuclear desaparece.

Metáfase II - as fibras do fuso se ligam aos dois lados do cromossomo.

Anáfase II - ocorre a separação das cromátides irmãs. O resultado são quatro células haplóides.

Telófase II - os núcleos e as organelas se organizam. Acontece a divisão das células.