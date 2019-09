História do Brasil no ENEM: O que esperar da prova?

Era Vargas é um dos principais assuntos de História do Brasil no ENEM | Foto: Reprodução

Manaus – Longe de ser matéria decorativa, História do Brasil é um assunto recorrente na prova do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). A disciplina faz parte do caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias. E o professor de história Rafael Costa dá dicas de estudos e aborda os assuntos que mais caem na prova.

Segundo o professor, a República Velha e a Era Vargas são os assuntos mais recorrentes do ENEM. A abordagem da República velha tem os aspectos do presidencialismo e do federalismo com a Proclamação da República e o período da Era Vargas.

Leitura é essencial

Pela característica da prova de ciências humanas do ENEM, a leitura é essencial para compreender as habilidades e competências exigidas pelo exame. Além dos estudos dos assuntos mais recorrentes, Rafael Oliveira destaca que a prova também cobra muito assuntos das atualidades. "O estudante precisa intensificar a leitura dos contextos mais atuais. A prova é muito equilibrada", destaca o professor.

Para o professor Rafael, esses hábitos durante a preparação são essenciais para um bom desempenho na prova. É necessário mais que um cronograma de estudos a ser seguido, pois ENEM exige, nas suas habilidades e competências, que o estudante compreenda os contextos sociais e políticos e interprete e contextualize as informações apresentadas nas questões.

O professor orienta também que as questões do ENEM são diferenciadas dos demais vestibulares no Amazonas. “Em geral as questões do ENEM exigem interpretação, analogias e interligações entre os conteúdos. Elas (as questões) não apresentam um perfil de questões mais diretas com pergunta e resposta”, complementa Rafael.

Filmes, séries e livros

Além da leitura de livros sobre história ou que possuem uma narrativa com contextos históricos, o professor Rafael, destaca a importância de assistir filmes, séries e analisar documentários sobre um determinado fato, pois eles auxiliam nos estudos da disciplina como forma complementar e alternativa de aprendizado.

A análise é válida, pois ajuda na compreensão dos fatos, o aluno sai da rotina de leitura em excesso, o que pode ser desmotivador. O importante é que os alunos sigam um cronograma que melhor se adapte à sua forma de aprendizado.

Praticar

Leitura, análises, filmes e séries auxiliam na preparação dos estudantes, mas a prática de resolver as questões semelhantes ao do Enem pode ser importante para o estudante ir se adaptando e estar preparado no dia da prova. Exemplos dessas práticas são os simulados. "É importante que os estudantes realizem de forma periódica os simulados, seja em cursinho, internet ou em salas particulares, pois orienta e familiariza o aluno com a prova", destaca Rafael.