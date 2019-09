Colégio Pedro Silvestre em Manaus recebe espaço de inclusão

Espaço Inclusão”no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, Centro foi inaugurado nesta quarta-feira, 21 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um espaço diferenciado, inclusivo e onde se podem trabalhar a interação e a interdisciplinaridade escolar, reconhecendo o direito do cidadão à diversidade, igualdade e equidade. É essa a principal proposta do “Espaço Inclusão”, localizado no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, Centro, inaugurado nesta quarta-feira (21/8).



A convite do gestor José Couto, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), por meio da secretária Viviane Lima, participou da solenidade de inauguração do lugar. Rosana Stuart, uma das professoras que organizou o espaço, ressaltou que o viés da educação inclusiva não é tornar todos iguais, mas sim o respeito e a valorização das diferenças.

“Paulo Freire já nos ensinou que não é a igualdade que ensina, mas as diferenças. Queremos envolver todos os alunos nessa proposta, que eles trabalhem juntos e desenvolvam um repertório de ajuda mútua e apoio aos colegas”, disse a professora.

Com um mix de cores pelas paredes, o Espaço Inclusão apresenta os sinais do abecedário da Língua Brasileira de Sinais (Libras), toda grafitada no muro; formas geométricas espalhadas pelo chão e uma escadaria que “grita” palavras de ordem como “Respeito”, “Mais informação”, “Menos preconceito”, entre outras.

“A escola está de parabéns por pensar nesse local. A inclusão pede a celebração da diversidade. Todos querem se sentir parte de algo e eu tenho certeza de que, aqui, sentirão esse pertencimento”, falou Viviane.