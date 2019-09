Colégio completa 35 anos e está com matrículas abertas para 2020

Manaus- O Lato Sensu completa, em 2019, 35 anos de fundação. E ao longo de sua trajetória, tem acumulado números importantes, prezando pela qualidade pedagógica, considera sua maior bandeira. Prova disso, foi a conquista do 1º lugar no ranking das escolas do Amazonas após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2018.



De acordo com Álvaro Sanches, diretor-geral do Lato Sensu , essa bandeira vem trazendo resultados importantes para a instituição. “Nossos alunos tem um alto índice de aprovação nas universidades públicas do Estado. No Enem, conquistamos os primeiros lugares e temos mantido essas posições. Isso é resultado de um trabalho sério e de qualidade realizado por todo o corpo docente do colégio”, comenta ele.

Entre os pilares destacados por Sanches estão a excelência pedagógica, o limite, o respeito e a responsabilidade. “Também temos passado por uma série de reformulações no que diz respeito a estrutura física, inclusão de disciplinas de desenvolvimento comportamental e aquisição de Chromebook em atividades pedagógicas, por exemplo. Isso só para citar algumas dessas transformações que, certamente, farão a diferença na vida dos nossos alunos”, ressalta o diretor-geral.

Entre os dados importantes da escola, está o alto índice de aprovação dos estudantes do Lato Sensu em cursos concorridos em universidades públicas como Direito e Medicina. Sanches revela que no Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade do Amazonas (Ufam) e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), de 2018/2019, 21 das 28 vagas de Medicina foram conquistadas por alunos do Lato.

Além disso, os alunos do colégio foram primeiro lugar no PSC e no SIS, 2018/2019, nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Química, História, Medicina e Odontologia.

“Nosso corpo docente busca alternativas pedagógicas diferenciadas para a melhor absorção do conteúdo por parte dos alunos. Por isso, para o próximo ano, estamos fortalecendo ainda mais nossa docência com cursos de desenvolvimento e capacitação. Os professores que estão conosco, ao longo de toda essa trajetória, permanecem com o objetivo de mantermos a excelência que consagrou o Lato Sensu”.

E como parte da comemoração de 35 anos, a escola está oferecendo 35% de desconto nas matrículas para 2020. “Já estamos pensando no ano que vem e nos alunos que queiram se juntar ao nosso time. Nossa meta é formar cada vez mais estudantes preparados para enfrentar desafios futuros”, finaliza.

O Lato Sensu conta com quatro unidades (Adrianópolis, Centro, Ponta Negra e Cidade Nova) e crianças a partir dos dois anos já podem ser matriculadas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 3649-5000.

