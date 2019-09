Escola de Tempo Integral do AM está entre as 20 melhores do Brasil

Manaus - A Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Altair Severiano Nunes, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, foi escolhida como uma das 20 melhores unidades de ensino do País pelo evento "Destaques do Ensino Fundamental", que acontecerá na próxima quarta-feira (04), em Brasília.

Promovida pelo Ministério da Educação (MEC), a iniciativa tem como objetivo homenagear as instituições de Ensino Fundamental que se destacaram nos resultados do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), realizado em 2017.

Como parte da solenidade, o MEC convidou os três alunos da escola de tempo integral com o melhor desempenho escolar da 9ª série do Ensino Fundamental - juntamente com a sua gestora - para participarem de uma homenagem na capital do Brasil, prestada pelo ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. O EETI Altair Severiano Nunes foi a única unidade de ensino do Amazonas a ser selecionada pelo evento.

Para a gestora da instituição, Adriany Paula de Freitas, o reconhecimento é fruto do trabalho realizado há anos pela escola. “Uma educação de qualidade nunca é feita da noite para o dia. Se hoje somos reconhecidos nacionalmente, é porque estamos colhendo os resultados de políticas que foram implantadas lá atrás. Além disso, nunca teríamos conquistado esse reconhecimento se não fosse pelo trabalho árduo de nossos professores e alunos, aliado ao apoio da própria Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM)”, afirmou Adriany.

A gestora lembra, ainda, que a trajetória foi longa até que o EETI Altair Severiano Nunes passasse a alcançar bons índices em avaliações do ensino brasileiro. Em 2005, a instituição obteve somente 2,6 no Ideb; hoje, ela é dona de uma média de 6,9 - nove décimos a mais que a média brasileira e 2,6 acima da média estipulada pela própria escola, antes da última avaliação. “É um reconhecimento de toda a nossa história, de tudo que passamos nos últimos anos”, concluiu.

Atualmente, a escola conta com 14 professores, uma auxiliar de biblioteca e um pedagogo e atende a 264 alunos do Ensino Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano).

Representantes

Ao todo, três alunos do EETI Altair Severiano Nunes representarão a unidade de ensino durante o "Destaques do Ensino Fundamental", em Brasília. São eles: Letícia Mesquita dos Santos, Letícia Cavalcante Magalhães e Laércio Seabra Sousa, todos com 14 anos e estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.

Três alunos representarão a unidade de ensino durante o "Destaques do Ensino Fundamental". | Foto: Eduardo Cavalcante

De acordo com Letícia Cavalcante, a homenagem representa um símbolo de orgulho para o trio. “Ficamos muito felizes e orgulhosos pela conquista, nos faz pensar que, se estamos aqui, também contribuímos para esse índice. Meu rendimento está totalmente relacionado à qualidade do ensino de nossa escola”, frisou a estudante.

Já Letícia Mesquita está ansiosa pelo que o título poderá representar para o futuro dos estudantes da unidade de ensino. “Isso serve como combustível para conquistarmos mais e mais reconhecimento. Acredito [que o feito] abrirá muitas portas não somente para mim, mas, também, para todos os alunos da instituição”, acrescentou.

Laércio Seabra vê a oportunidade de representar o Amazonas no "Destaques do Ensino Fundamental" como um privilégio. “É uma chance única de conhecermos estudantes de outros lugares do País e aprendermos um pouco sobre a realidade e a dinâmica deles em sala de aula”, concluiu.