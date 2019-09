Facebook oferece bolsas integrais para doutorado em Manaus

Processo seletivo é totalmente online | Foto: Divulgação

O Facebook Fellowship Program está com inscrições abertas até o dia 4 de outubro. Programa oferece bolsas integrais de estudo para alunos que estejam realizando doutorado em qualquer universidade do mundo. O Facebook custeará até dois anos dos estudos dos selecionados, e dará também um valor anual de US$ 37 mil (cerca de R$ 153 mil), para outras necessidades.

Além destes benefícios, os selecionados podem solicitar até US$ 5 mil adicionais para fazer viagens relacionadas aos estudos, incluindo participação em conferências, e terão direito a uma visita com tudo pago à sede do Facebook para participar do Fellowship Summit, evento anual de encontro dos bolsistas da empresa.

Podem se inscrever tanto alunos brasileiros que estejam estudando no exterior quanto os estejam no Brasil mesmo. O critério básico é que os candidatos já estejam matriculados em um programa de Ph.D. - mesmo que estejam no primeiro ou último ano de seus estudos - e que tenham estudos e/ou pesquisa relacionados com um ou mais dos campos de interesse do Facebook. São eles:

Estatística aplicada;

Fotônica e óptica para realidade virtual e aumentada;

Privacidade e ética para realidade virtual e aumentada;

Blockchain e criptomoedas;

Ciência Social Computacional;

Computação gráfica;

Visão computacional;

Armazenamento digital e eficiência;

Sistemas distribuídos;

Economia e computação;

Bem-estar e segurança do Instagram/Facebook;

Machine Learning (aprendizado de máquina);

Processamento de Linguagem Natural;

Redes e conectividade;

Privacidade e uso de dados;

Linguagens de programação;

Segurança/privacidade;

Política social e econômica;

Processamento de linguagem falada e classificação de áudios;

Armazenamento de dados estruturados;

Sistemas de aprendizado de máquina.

Alunos que já tenham sido aceitos em um programa, mas não tenham ainda começado sua pesquisa também podem se inscrever. O processo é totalmente online e inclui preenchimento de um formulário com informações pessoais, carta de recomendação de duas pessoas - uma delas deve ser de um professor com bom conhecimento do seu trabalho -, CV atualizado e um resumo, em até 500 palavras, do seu projeto de pesquisa. O resumo deve contar como a pesquisa pode ter seus resultados aplicados pelo Facebook.