Alunos da UniNorte promovem roda de conversa e ações de sensibilização

Manaus - Alunos do curso de Psicologia da UniNorte iniciaram, nesta semana e seguem até o dia 17, com ações relacionadas ao “Setembro Amarelo”, campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A primeira iniciativa foi voltada para crianças da Escola Estadual Barão do Rio Branco, localizada no bairro Centro, onde estudantes com idades de 9 e 10 anos participaram de roda de conversa sobre o assunto. Ainda estão previstas atividades de conscientização nos dias 16 e 17 de setembro.

A ação recebeu o nome de “Colorindo Saúde Mental na Escola” e reuniu cerca de 50 crianças do 5º ano do Ensino Fundamental da escola, nesta quarta-feira (11). Os estudantes falaram sobre suas próprias emoções e sentimentos e, para isso, foram aplicadas atividades lúdicas com o objetivo de levar o assunto com leveza aos jovens. “Na idade escolar, a percepção do suicídio diferencia-se da do adulto. Precisamos também falar com as crianças sobre este tema, considerando a compreensão que elas têm sobre morte”, disse a coordenadora do projeto, Silene Souza.

Ainda segundo a professora, é necessário que as crianças entendam sobre o assunto para exteriorizar os seus sentimentos. “É preciso eliminar o tabu de que não se pode falar desse assunto com os pequenos. Mostramos a eles o significado do ‘Setembro Amarelo’ e, sobretudo, que possuímos emoções e sentimentos que precisam ser reconhecidos e nomeados. O trabalho de prevenção ao suicídio, especialmente em escolas e no ambiente familiar, é contínuo”.

Ações de conscientização

Na próxima segunda-feira (16), às 16h, alunos e professores do curso de Psicologia da UniNorte estarão no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, para uma campanha de sensibilização envolvendo o tema. No local, está previsto a exposição de um laço amarelo gigante para que os consumidores do centro de compras colem frases sobre o “Setembro Amarelo”.

A programação termina na terça-feira (17) com uma mobilização em frente à Unidade 6 da UniNorte, localizada na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Das 18h30 às 19h30, alunos de Psicologia vão distribuir folders explicativos e dar explicações para motoristas e pedestres sobre o “Setembro Amarelo”, com o intuito de prevenir o suicídio. “O curso de Psicologia tem essa preocupação de combater esse fenômeno que está emergente na população. Nós temos o papel de propor práticas que impactem diretamente na sociedade, e deixar esse problema mais visível é um caminho para que as pessoas entendam como lidar com ele”.