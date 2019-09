História no Enem: quais são os assuntos que mais caem na prova?

Manaus - O aluno que for fazer o Enem precisa ter conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, ter a capacidade de relacioná-los com a história passada e, ainda, prestar muita atenção nos temas que são recorrentes em todas as provas. A orientação é da coordenadora do curso de História da UniNorte, Lúcia Oliveira.

Segundo ela, que também é doutora em Filosofia e Língua Portuguesa, o exame destaca sempre fatos contemporâneos e que ganham repercussão na sociedade, principalmente na prova de redação, momento em que o estudante deve não apenas entender sobre a sugestão de tema, mas defender textualmente suas ideias, de forma coesa e objetiva. Ela chama atenção, também, para as questões de múltipla escolha, em que o aluno, muitas vezes, precisa ter a habilidade de comparar acontecimentos antigos e recentes, para chegar à alternativa correta.

“O aluno deve se abastecer das informações sobre os fatos antigos, para poder entender o que está sendo discutido hoje. Uma questão sobre Amazônia, por exemplo, pode envolver Geografia e História e mesclar assuntos políticos desde a época da Borracha. O estudante precisa ter um conhecimento amplo do que está sendo colocado ali, senão, fica perdido e acaba marcando a resposta errada”, frisa.

História Antiga x assuntos contemporâneos

Sobre os assuntos que caem na prova, ela reforça, ainda, a importância do candidato acompanhar os noticiários e ler sobre temas diversos. “A prova tem uma boa parcela de questões com temas atuais. Não é que o estudante possa deixar de lado a História dos livros. Pelo contrário. Ele pode alinhar vários momentos, criar mapas cronológicos sobre vários assuntos e assim ter uma ideia muito embasada de fatos que acontecem hoje. É uma técnica que funciona muito bem nesse tipo de exame”, afirmou.

Temas que mais caem na prova

Segundo professores do curso de História da UniNorte, os assuntos que têm constado no Enem variam entre História Contemporânea, Brasil Colonial e política no Brasil Republicano. Eles também pontuam a Antiguidade Clássica como um assunto recorrente, assim como textos sobre guerras. O Absolutismo, revoltas populares do século XIX, e análise das minorias indígenas e negras da história também vem surgindo em questões.

Ainda nessa área, instituições que acompanham o Enem colocam como temas importantes: Segundo Reinado; Antiguidade Clássica – Grécia e Roma; Imperialismo; Período Entre Guerras (Nazifascismo); Início da Colonização; Independência do Brasil; República das Oligarquias; Governo JK; e Nova República.