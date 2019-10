99 e Nexo lançam oficina inédita para jovens jornalistas

O Lab 99 + Nexo de Jornalismo Digital é gratuito e voltado para recém-formados | Foto: Divulgação

A 99, empresa de tecnologia em mobilidade urbana, e o Nexo Jornal se unem em uma parceria inédita e criam o Lab 99 + Nexo de Jornalismo Digital.



Com o tema “A cidade como pauta: desafios e soluções de mobilidade urbana”, a oficina acontecerá em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e contará com exposições, palestras e atividades ministradas por especialistas em mobilidade urbana e novos formatos do jornalismo digital, como podcasts e infográficos.



“Falar sobre mobilidade urbana é bastante complexo e requer um entendimento profundo sobre as diversas questões que impactam a maneira como nos relacionamos com as cidades. Nesse sentido, queremos apoiar o aperfeiçoamento de jovens jornalistas de todo o país, para que estejam cada vez mais preparados para cobrir os desafios das cidades, aprofundar as discussões e se conectar a seus leitores para promover transformações reais”, explica Pâmela Vaiano, Diretora de Comunicação da 99.



COMO SE INSCREVER



O Lab 99 + Nexo de Jornalismo Digital é gratuito e voltado para recém-formados (a partir de dezembro de 2017) e estudantes de graduação do último ano de Jornalismo ou Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo.

Para se inscrever, é preciso preencher um formulário e submeter uma pauta relacionada ao tema. Serão 30 selecionados para participar do Lab. No processo de seleção, será considerada a representatividade de participantes de todas as regiões brasileiras, além de observada a diversidade de gênero e de raça/cor do grupo. A organização custeará os gastos de viagem e hospedagem dos participantes de fora da cidade de São Paulo.



“Todos os dias temos o desafio de trazer para os leitores histórias inspiradoras e relevantes para pensar o Brasil e o mundo. Novos formatos narrativos junto a outras possibilidades do jornalismo digital permitem fazer isso de maneira cada vez mais criativa. Contribuir para a formação de jovens profissionais a partir dos aprendizados que o Nexo acumula desde a sua fundação faz parte da visão do jornal sobre o que é fazer um jornalismo realmente transformador”, explica Paula Miraglia, CEO e fundadora do Nexo Jornal.

Ao final do curso, os participantes produzirão conteúdos para uma série especial sobre mobilidade urbana, que será publicada no Nexo Jornal. Além disso, os autores dos melhores conteúdos serão premiados na categoria Jovens Jornalistas do Prêmio 99 de Jornalismo 2019. Serão R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil, para o terceiro.