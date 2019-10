Últimos dias para se inscrever no Prêmio de Excelência Educacional

Manaus- Os profissionais da área de educação tem até o próximo dia 30 deste mês para se inscrever ao Prêmio de Excelência Educacional , promovido pela Associação Pan-Amazônica com o apoio da Distribuidora Atem, que atua nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. A premiação reconhece iniciativas de professores da Amazônia Continental em prol do desenvolvimento do ensino.

O presidente da Associação Pan-Amazônica, Belisário Arce, ressalta que os trabalhos serão avaliados por uma comissão de especialistas na área. A proposta, diz ele, é premiar iniciativas que geram impacto na formação de estudantes da região. A seleção dos projetos levará em conta critérios como promoção de valores éticos, aplicabilidade e evidências de aprendizagem e de melhorias do desempenho escolar.

Podem concorrer ao prêmio professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais que atuem na região amazônica, em atividades voltadas para alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas. As inscrições devem ser feitas no site http://www.panamazonia.com.br/ .

Serão premiados cinco projetos nas categorias: Ensino Fundamental (do 1º ao 9º), Ensino Médio (1º ao 3º), Educação de Jovens e Adultos, Atendimento Educacional Especializado e Atividades Complementares.

Entre os prêmios, os selecionados irão receber uma bolsa de estudos de pós-graduação ou especialização na área que desejar da UNIR, universidade com sede em Madrid, Espanha, mas com atuação em todo o mundo. A instituição dedica-se, integralmente à educação a distância.