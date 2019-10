Universidade na Nova Zelândia oferece bolsas para brasileiros

Manaus - A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, está oferecendo bolsas parciais para candidatos estrangeiros que queiram fazer graduação e pós. Os prazos para candidatura variam de acordo com a área de formação. Para quem deseja estudar negócios, o prazo é dia 30 de novembro. Já os interessados em humanidades e ciências sociais têm como data limite o dia 1º de dezembro.

Não há número máximo de bolsas. A decisão ficará a cargo de um comitê, que selecionará alunos com base no desempenho acadêmico de cada um. Os valorem das bolsas variam de acordo com o desempenho do estudante, e são descontados da anuidade, cujo valor médio é de 30 mil dólares.

Para pós-graduação as bolsas cobrem entre 10 mil dólares neozelandeses. Para graduação, são 20 mil.

Como se candidatar?

Os interessados para graduação e pós devem primeiro garantir sua aprovação em um curso da Universidade de Massey. Após esta etapa começa a seleção das bolsas, que é quando a instituição analisa o histórico acadêmico do candidato e concede o auxílio financeiro aos melhores colocados.