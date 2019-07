Samsung oferece cursos gratuitos para professores em Manaus

Manaus - A Samsung anunciou a partir desta sexta-feira (14), a realização do “Code IoT Na Escola” em Manaus com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM). Em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), o programa tem como proposta apresentar aos professores e gestores das escolas públicas da região novos conteúdos, como Internet das Coisas, para serem abordados em sala de aula e preparar os alunos para as profissões do futuro.

A iniciativa possui, entre as ações, o “Code Day”, curso presencial voltado para professores da rede pública estadual*, com o objetivo de incentivar o uso da tecnologia em sala de aula. Os primeiros eventos estão agendados para os dias 15, 16, 19 e 20 de agosto no espaço Ocean da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e as inscrições são gratuitas.

“Educação e tecnologia caminham juntas rumo ao futuro. Contribuir para que crianças e jovens estejam mais bem preparados para a vida profissional é nossa missão com o Code IoT Na Escola”, comenta Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

O programa de ensino completo da Samsung possui a plataforma “Code IoT”, que oferece cursos online gratuitos para todos os interessados por tecnologia. Entre os temas abordados, estão Introdução à Internet das Coisas, Aprendendo a Programar e Aplicativos para Dispositivos Móveis. Ao final de cada curso, os participantes que concluírem todas as etapas recebem certificados. Desde 2017, a plataforma soma mais de 50 mil usuários cadastrados.

Podem participar professores da rede pública estadual das Escolas de Tempo Integral que atendem ao Ensino Médio, ou professores da rede pública estadual das Escolas que atendem o Novo Ensino Médio. Em caso de vagas remanescentes, poderão participar professores da rede pública estadual do Ensino Médio Regular. Os participantes devem ter no mínimo 18 anos.

Serviço – Code Day (formação de professores no Espaço OCEAN)

Datas: 15, 16, 19 e 20 de agosto

Horário: das 9h às 17h30

Local: Espaço OCEAN da UEA: Avenida Darcy Vargas, 1200, Parque Dez

Número total de vagas: 400 vagas

Informações: http://naescola.codeiot.org.br/codeday

