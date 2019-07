Manaus receberá 2ª edição da Feira do Polo Digital

A Feira do Polo Digital de Manaus contará com uma segunda edição em 2019 | Foto: Divulgação

Manaus - Depois de reunir milhares de visitantes e dezenas de palestrantes internacionais, a Feira do Polo Digital de Manaus contará com uma segunda edição em 2019.

O evento foi lançado nesta quinta-feira, dia 27 de junho, na Sede da FIEAM - Salão Gilberto Mendes de Azevedo, com o tema “Manaus Inteligente”.



Em sua segunda edição, o evento espera compartilhar ainda mais informações sobre o desenvolvimento de produtos na área de TICs em Manaus, incentivar novos negócios, apresentar ideias inovadoras no conceito de uma Cidade Digital e Inteligente, além de difundir avanços técnicos e experiências bem-sucedidas no setor.

Nesta edição o evento trará o ex-presidente da Estônia, Toomas Ilves para compartilhar a experiência da transformação daquele país em um país completamente digital, melhorando o PIB e a qualidade de vida do cidadão.

Marco tecnológico

“A Feira do Polo Digital é importante para a formação e estruturação de um ecossistema tecnológico em Manaus. Ao reunir os melhores nomes do setor, avançamos a passos largos para oferecer à Região Norte um polo consolidado que ofereça condições para que a transformação digital ocorra de forma plena e eficiente, visando o crescimento do ecossistema e o bem da comunidade”, diz Vania Capela, Coordenadora da Sub-Câmara de Dinamização do Polo Digital de Manaus e diretora administrativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia.

Organização

A feira está sendo organizada pelo próprio ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) através da Sub-Câmara de Dinamização do Polo Digital de Manaus, integrante do CODESE Manaus (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico), que conta com a participação de vários institutos, universidades, representantes de comunidades de startups e coworking, governo do Estado, prefeitura municipal e entidades como FIEAM e CIEAM.

