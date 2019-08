Aplicativo em Manaus permite chamar mototáxis pelo celular

O aplicativo de transporte urbano privado, o Moto Tx Brasil, está disponível para usuários em Manaus. | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O aplicativo de transporte urbano privado, o Moto Tx Brasil, está disponível para usuários em Manaus. O app tem como objetivo oferecer transporte rápido e seguro, com atendimento exclusivo e econômico na cidade. Criado pelo mototaxista manauara João Henrique, a plataforma existe há dois anos em Fortaleza e está disponível para usuários baixarem e usarem em Manaus desde a última quinta-feira (17).

O representante do aplicativo na capital amazonense, o mototaxista Alcicley Silva, ressalta que a chegada do aplicativo na cidade oferece uma segurança maior na utilização do transporte na cidade para usuários e para os mototaxistas. “Com o aplicativo podemos oferecer segurança aos nossos clientes, que a partir do aplicativo, obtém todas as informações do motorista que irá realizar a corrida, assim como as informações de contato e acompanhamento da corrida no mapa”, destaca Alcicley.

Atualmente existem aproximadamente cerca de 2,9 mil mototaxistas cadastrados em Manaus, de acordo com dados divulgados pela Gestão de Transporte Urbano (IMMU). E com o objetivo de melhorar a segurança e lucratividade dos mototaxistas e usuários do transporte privado, o aplicativo de transporte urbano privado.

O Moto Tx Brasil está disponível para Android e iOS gratuitamente.

200 mototaxistas cadastrados



Em uma semana disponível, o aplicativo possui 200 mototaxistas cadastrados e atendendo a demanda em Manaus. Alcicley Silva destaca que para realizar o cadastro, o mototaxista deve apresentar os documentos exigidos, como o número registro de controle documento e a identificação credenciada no órgão municipal, também conhecido como 'carteirão', para garantir a confiabilidade e segurança no funcionamento do aplicativo.

Alcicley destaca também que, ao realizar o cadastro, o motaxista precisa realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 20, que garante 40 corridas a serem realizadas pelo aplicativo e com o lucro total ao condutor.

Os mototaxistas interessados em realizar o cadastro no aplicativo podem se dirigir a sede do Moto Tx Brasil, localizada na rua Santa Maria, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus ou enviar mensagem para o representante do aplicativo na cidade, Alcicley Silva, por meio do número (92) 98190-2653.

