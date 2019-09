Em Manaus, aplicativo marca consultas e exames pelo celular

Manaus - Usuários de Android e iPhone (iOS) de Manaus agora já podem marcar consultas, vacinas, exames e check-ups diretamente do smartphone. O aplicativo de consulta ipok traz uma inovação na forma de como buscar atendimento médico na capital amazonense.

Agora, ficou mais simples marcar consultas, procedimentos, exames e até vacinas pelo celular. O app ipok veio para facilitar o gerenciamento dos serviços de saúde desejados de forma rápida, além de dar descontos especiais e ainda parcelar o valor em até 6X no cartão de crédito. A plataforma propõe uma revolução digital nos serviços de atendimento médico e de bem-estar e saúde.

De acordo com Thiago Mota, fundador do ipok, já são quase 2 mil usuários na plataforma e mais de 600 profissionais cadastrados. Entre eles médicos em diversas especialidades, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

"A ideia de criação do aplicativo surgiu de uma necessidade do mercado. Os pacientes tinham que buscar clínicas e consultórios no Google e ligar, de um por um, para verificar agendas e preços. No ipok isso tudo é disponibilizado de forma prática e segura. São profissionais reconhecidos pelos órgãos reguladores de classe", cita o fundador.

Thiago relata ainda que o principal objetivo é facilitar a vida dos pacientes que buscam por serviços de bem-estar e saúde em Manaus e aumentar a visibilidade dos profissionais, permitindo que eles tenham um maior número de consultas provindas do particular. A plataforma disponibiliza ainda a localização geográfica e até a forma de pagamento.

No aplicativo é possível visualizar o valor da consulta, a avaliação do médico e a especialidade dele. O usuário tem acesso à agenda virtual dos profissionais e clínicas, facilitando sua escolha.

Como usar o aplicativo?

Faça o download gratuito do aplicativo no Play Store ou na Apple Store. Será solicitado o número do telefone com DDD e depois o preenchimento do cadastro com informações básicas, como nome, telefone, CPF e e-mail. Esses dados são disponibilizados aos profissionais de saúde, que já concluem a ficha do paciente de forma automatizada. Depois é só escolher o serviço desejado!



No ipok é possível buscar por especialidades, selecionar o tipo de agendamento e o local mais próximo da sua casa para a realização. Rápido e prático, o aplicativo chega para facilitar a relação entre os médicos e pacientes.

Cancelar ou reagendar o procedimento de forma mais rápida, sem precisar se deslocar até o consultório ou clínica, é outro diferencial do produto. Thiago Mota ressalta que o suporte do IPOK funciona 24 horas por dia para o atendimento das mudanças solicitadas pelos pacientes.

"Nós temos todas as especialidades médicas, com 611 profissionais cadastrados, contando com psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas e fonoaudiólogos. Ele traz a facilidade ao usuário de agendar a consulta ou exame a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nos fins de semana. Os usuários ganham autonomia para gerenciar e fazer as marcações, usando apenas a internet ou mesmo o celular", salienta Mota.

O ipok conta com a parceria de clínicas renomadas, como a Prodimagem, Medcentro, One clinic, Medinova, Vision, CEDOA e Urocentro; clínica de vacinação, a Imunizar, além de laboratórios, são eles: o CPDE, Costacurta e Nobel.

Saiba Mais

Os usuários podem acessar a plataforma pelo aplicativo e também pelo site ( https://ipok.app ) ondem podem contar com um portal de conteúdo de bem-estar e saúde.



*Com informações da Assessoria