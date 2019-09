Samsung Galaxy Fold já está disponível globalmente

A Samsung Electronics anunciou nesta sexta-feira, (6), o lançamento do Galaxy Fold¹ uma categoria completamente nova de tecnologia móvel disponível na Coréia a partir de (6) de setembro, seguido por países selecionados, incluindo França, Alemanha, Cingapura, Reino Unido, EUA e muito mais, nas cores Preto e Prata. Com uma opção pronta para 5G em alguns países, os consumidores poderão descobrir o futuro nas velocidades mais rápidas de redes disponíveis.



O Galaxy Fold foi projetado para inspirar novas experiências: quando fechado, você pode acessar confortavelmente seus itens essenciais na tela externa com uma mão e, quando aberto, você pode explorar novas maneiras de executar várias tarefas ao mesmo tempo, assistir a vídeos, jogar e muito mais, em sua tela imersiva Infinity Flex de 7,3 polegadas².

Nos últimos meses, a Samsung aprimorou o Galaxy Fold para garantir que ele ofereça a melhor experiência possível. Nós não só melhoramos o design e a construção do Galaxy Fold, como também repensamos toda a jornada do consumidor.

“O Galaxy Fold, referência na categoria, é um dispositivo que desafia as barreiras do design tradicional de smartphones. Neste momento, estamos empolgados em lançar essa tecnologia móvel pioneira e permitir que os consumidores a experimentem por si mesmos”, disse DJ Koh, Presidente e CEO da Divisão de IT e Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “Os consumidores responderam positivamente a telas maiores, e o Galaxy Fold oferece uma tela maior e mais imersiva sem sacrificar a portabilidade. Isso é o que chamamos de inovação da nova experiência móvel em ação”.

Experiência de usuário inédita

O Galaxy Fold combina os recursos favoritos dos usuários de smartphones e tablets para oferecer um novo tipo de dispositivo móvel e uma experiência de usuário inédita – do novo fator de forma e materiais até sua UX dobrável exclusiva, câmera versátil e desempenho superior. A Samsung trabalhou em conjunto com parceiros para criar uma UX totalmente nova que mudará a maneira como usamos nossos dispositivos móveis e aproveita ao máximo o design dobrável com suas telas externa e principal. Como resultado, o dispositivo cria possibilidades para os usuários.

O Galaxy Fold transforma a maneira como você captura, compartilha e edita conteúdo móvel. Quando fechado, você pode gravar um vídeo rápido e, em seguida, basta abrir o dispositivo para assisti-lo em uma tela maior com a função de continuidade, o vídeo transita perfeitamente da tela externa para a tela principal3. Com a Janela Multi-Ativa, você pode executar vários aplicativos simultaneamente em tempo real e realizar multitarefas com eficiência: editar imagens, navegar pela galeria de fotos e ler e-mails de amigos e colegas de trabalho, tudo ao mesmo tempo4.

Com uma opção pronta para 5G, os usuários do Galaxy Fold em mercados selecionados podem aproveitar ao máximo as velocidades mais rápidas de suas operadoras. O Galaxy Fold 5G aproveita todo o poder da conectividade de última geração para transmitir e baixar vídeos de alta resolução e outros conteúdos, além de jogos com gráficos pesados, em velocidades altíssimas5. Com a tela Infinity Flex de 7,3 polegadas que nos permite fazer muito mais, o Galaxy Fold está mudando a maneira como consumimos conteúdo e multitarefa6.

Cada Galaxy Fold vem com acesso exclusivo a serviços especializados de atendimento ao cliente incluindo acesso individual a especialistas da Samsung e um centro de suporte 24 horas por dia, on-line ou por telefone. A Samsung elaborará planos em cada mercado para garantir que todos os aspectos da experiência do Galaxy Fold sejam tão extraordinários quanto o próprio dispositivo.

