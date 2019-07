Vídeo: empresa é investigada por dano a área de preservação em Manaus

Manaus - O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade da empresa Naverio e de seu administrador por causar dano e edificar em área de preservação permanente em Manaus.

Conforme a portaria, o caso aconteceu na avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital. A informação foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público e assinada pelo promotor de justiça.

Também foi determinado que o encaminhamento de cópia integral do processo administrativo seja requisitado da Secretaria Municipal de Meio-Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Assim que seja cumprida a requisição pela Semmas, o promotor determinou também que seja solicitado ao núcleo de apoio técnico a realização da perícia no local.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Secretário Eduardo Taveira destaca ações para meio ambiente no AM

Desmatamento na Amazônia: qual o futuro da floresta?