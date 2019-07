Vídeo: empresas lucram ao investir em sustentabilidade em Manaus

Manaus - Mais de oito bilhões de pessoas no mundo inteiro compartilham recursos naturais essenciais à sobrevivência. Ao mesmo tempo, poluem a atmosfera, sujam as águas, destroem a vegetação. São males evitáveis, se cada ser humano cumprir o seu papel sustentável.

Nesta clínica médica do grupo Sabin, em Manaus, a preocupação começa desde a geração de energia elétrica. Todas as lâmpadas do estabelecimento dispõem da tecnologia LED, o que reduz o consumo em mais de 80%. Nos banheiros, sensores de presença acendem a luz automaticamente. Avisos deixam clara a necessidade de sempre desconectar o interruptor ao sair do ambiente.



A destinação de esgotos também é feita de forma segmentada. Por fazer também exames e análises clínicas, muitos resíduos orgânicos são descartados pela empresa. Duas estações de tratamento de esgotos dão conta de todo o volume produzido.

A onda da sustentabilidade chegou também ao Millenium Shopping. Tudo o que sobra nas bandejas da praça de alimentação é separado pelos funcionários da limpeza.

Plásticos, latas e papéis são reaproveitados nas indústrias de reciclagem. Até os restos de comida são encaminhados para a produção de ração para porcos ou para a fabricação de adubo para a agricultura.

Hoje, apenas 3% do lixo produzido no centro comercial é encaminhado ao aterro sanitário. A meta é aumentar esse volume para 100% até o final do ano.

Ações pequenas, mas que promovem resultados gigantes. Um gesto de amor ao meio ambiente promove uma correnteza de sustentabilidade que retorna para nós em forma de qualidade de vida. É a garantia de que estamos construindo um futuro melhor.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: empresa é investigada por dano a área de preservação em Manaus

Prefeitura inicia minicurso sobre hortas urbanas