Batalhão Ambiental resgata preguiça em condomínio de Manaus

Bicho Preguiça foi resgatado pelo Batalhão Ambiental nas dependências do Condomínio Imperial | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) e do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPAMB) realizaram o resgate de uma Preguiça Bentinho (Bradypus tridactylus), na tarde deste domingo (23/06).



Segundo informações de policiais que atenderam à ocorrência, era por volta das 20h30 quando receberam um chamado via telefone informando que havia uma preguiça nas dependências do condomínio Parque Imperial, localizado na avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo. Os policiais fizeram contato com o denunciante e se deslocaram até o referido endereço.

De acordo com o Batalhão, o animal foi resgatado em segurança e levado até o Parque Municipal do Mindu para soltura.

Como pedir resgates de animais em Manaus?

Quaisquer denúncias ou informações para resgate de animais silvestres podem ser feitas por meio do telefone (92) 98842-1547 ou diretamente no endereço da unidade, localizada na Vila Olímpica de Manaus, com acesso pela rua Álvaro Botelho Maia, Alvorada I, zona centro-oeste de Manaus.

