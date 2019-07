Vídeo: veja a bicicleta ecológica desenvolvida em Manaus

Manaus - Olhando de longe, até parece uma bicicleta comum, mas cerca de 80% dela é feita de madeira reaproveitada. O projeto inovador foi desenvolvido pela startup Guayi, palavra que vem do tupi guarani e significa "semente boa". É uma empresa recém-criada por alunos de uma universidade particular de Manaus.

A ideia de criar a bicicleta de madeira foi trazida da Europa, e surgiu em homenagem aos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, artista renascentista, que já tinha desenvolvido um projeto parecido com esse.

Depois de seis meses de muita pesquisa, e muito cálculo a L500 ganhou forma e já teve seu primeiro protótipo, agora o grupo de pesquisa se prepara para fazer os últimos detalhes para a primeira bicicleta ecológica do Amazonas.

O protótipo

O veículo já está em fase de teste, mas para a conclusão total do projeto ainda falta alguns trabalhos de acabamento, como a instalação dos freios, por exemplo.

Para construir a bicicleta foram necessários os seguintes materiais: madeira de palets; sucata de bicicleta; madeiras regionais e reaproveitadas; spray de verniz; e spray branco.

O design da bicicleta foi definido com conceito amazônico, inspirado nos pontos turísticos de Manaus. As curvaturas fazem referência à cúpula do Teatro Amazonas. O grupo se prepara agora para construir novas bicicletas ecológicas, dessa vez, para crianças e pessoas com necessidades especiais.

O objetivo dessa turma, que transforma materiais descartados em verdadeiras invenções e projetos inovadores, é conseguir patrocínio e apoio de investidores que acreditem na ideia.

Quem ficou interessado e quiser mais informações sobre a bicicleta de madeira, é só entrar em contato pelos telefones (92) 99613-8937/ 99237-9798.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bilionário está construindo navio para retirar plástico dos oceanos

Vídeo: empresas lucram ao investir em sustentabilidade em Manaus