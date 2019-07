Mamíferos aquáticos amazônicos são retratados em documentário

Documentário que está no Youtube acompanhou as principais etapas e ações que a equipe do projeto | Foto:

Manaus - O Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia (PMAA) lança documentário sobre as ações e atividades de pesquisa e sensibilização ambiental que o projeto desenvolve para a conservação do boto-vermelho e peixe-boi da Amazônia, animais endêmicos da região amazônica e em perigo de extinção.



O documentário teve sua primeira exibição dia 19 deste mês no auditório da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), principal parceiro do PMAA, e reuniu pesquisadores, estudantes, amigos do Projeto e representantes da Petrobras, patrocinadora oficial do Projeto.

Atenção com a Amazônia

“Estamos em um momento em que a Amazônia precisa muito da nossa atenção, e para o Projeto é de extrema importância conseguir sensibilizar a sociedade para à questão da vulnerabilidade dos mamíferos aquáticos, porque sabemos que a conservação é responsabilidade de todos nós”, comenta o diretor da Ampa, Ricardo Romero. .

Segundo a coordenadora do PMAA e do LMA, a pesquisadora do Inpa Vera da Silva, membro honorário da maior organização internacional de mamíferos aquáticos, os principais objetivos do Projeto são resgatar, reabilitar e reintroduzir peixes-bois (Trichechusinunguis) aos rios da Amazônia.

“Assim como incentivar a pesquisa para entender melhor a biologia e conservação de outros dois mamíferos aquáticos da Amazônia: tucuxi (Pteronura brasiliensis) e o boto vermelho (Iniageoffrensis)”, explica.

Sobre o documentário

A produção do documentário acompanhou as principais etapas e ações que a equipe do PMAA desenvolve durante todo ano com o objetivo de promover a conservação dos mamíferos aquáticos da Amazônia, além de explicar os motivos pelos quais o boto-vermelho e o peixe-boi estão na lista vermelha de animais ameaçados de extinção.

Etapas importantes do Programa de Reintrodução de Peixes-bois da Amazônia foram documentadas passo a passo para melhor compreensão do público. “A produção conseguiu acompanhar desde o resgate do filhote, a biometria, translocação para o semicativeiro e a etapa mais importante que é a reintrodução dos animais aos rios”, disse o diretor.

Um dos temas importantes retratados na produção é a importância ambiental que os dois mamíferos aquáticos possuem para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. “No filme é possível entender não apenas a problemática de ameaça que os animais vêm sofrendo, mas também o papel ecológico que cada um tem”, finaliza Romero.

Patrocínio

O Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia recebe o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e é executado pela Associação Amigos do Peixe-boi (Ampa), tendo como principal parceiro o Laboratório de Mamíferos Aquáticos (LMA) do Inpa