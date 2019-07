Sustentabilidade ganha espaço em projetos arquitetônicos

Engenheiros Natalia Fernandes e Cleomir Mendonça defendem construções sustentáveis | Foto: Divulgação

A preocupação com questões que envolvem meio ambiente, sustentabilidade e conscientização ambiental de modo geral vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade mundial.



A Engenharia e a arquitetura têm um papel fundamental para a realização desses projetos. As construções sustentáveis possuem características que diminuem o impacto ao meio ambiente, buscando eficiência e minimização de resíduos. Esse tipo de construção, além de valorizar os imóveis, pode gerar uma economia financeira, nos seguintes aspectos:

Energia: A demanda por ar-condicionado e luz é minimizada pelo conforto térmico e aproveitamento da iluminação natural A instalação de painéis fotovoltaicos traz retorno financeiro a curto prazo, que aliado a escolha de eletrodomésticos de baixo consumo energético, representa grande economia financeira.



Água: Através da implantação de sistemas de captação de água da chuva, ou reuso de água de lavanderia, por exemplo, para fins menos nobres (descarga, irrigação), é possível economizar em até 50% da conta de água, trazendo também retorno financeiro em pouco tempo.

Padrões

Nos EUA, por exemplo, não existe um programa nacional para o incentivo da construção sustentável, porém, já existem alguns padrões reconhecidos internacionalmente como a “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design), a “Green Build Initiative” e o “Archicteture 2030” cada um com seus próprios padrões de construções sustentáveis.



No Brasil o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica ( IDHEA), provê soluções para construções sustentáveis.

Em 2007 um grande avanço na construção civil foi proposto o Projeto de Lei 34/07 do deputado Cassio Taniguchi (PFL-PR) que prevê incentivos fiscais para as construções que utilizem práticas para reduzir o impacto ambiental; o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) que visa melhorar a qualidade de vida da população preservando seu patrimônio ambiental

Segundo o IDHEA há nove pontos para a construção ser considerada sustentável:

Gestão sustentável da implantação da obra

Consumir mínima quantidade de energia e água na implantação da obra e ao longo de sua vida útil

Uso de matérias-primas ecoeficientes

Gerar mínimo de resíduos e contaminação ao longo de sua vida útil

Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural

Não provocar ou reduzir impactos no entorno –paisagem, temperaturas e concentração de

calor, sensação de bem-estar

Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários

Criar um ambiente interior saudável (free VOCs/COVs)

Proporcionar saúde e bem-estar aos usuários.

Contudo é muito importante que, tanto na fase de construção quanto na de uso, seu impacto ambiental seja reduzido ao mínimo possível para que seja evitados impactos ambientais para gerações futuras

