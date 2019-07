Manaus amanhece com temperatura amena neste domingo (7)

Manaus - Diferentemente do registrado entre os dias 30 de junho e 6 de julho, a cidade de Manaus amanheceu com um clima ameno neste domingo (7). Com um céu cinza, os termômetros da capital não passaram dos 30°C durante a manhã e as previsões do tempo do Google e do Climatempo marcaram 28°C e 27°C, respectivamente. O sol começou a aparecer a partir das 14h.

O termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou temperatura mínima de 25°C, e máxima de 33° C, e a umidade relativa do ar está em 58%. A previsão do Inmet é que a temperatura permaneça a mesma pelos próximos dois dias.

A temperatura considerada baixa na capital amazonense pode ser considerada um reflexo da friagem registrada nas últimas semanas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Em Ponta Grossa (PR), por exemplo, os termômetros registram 14°C neste domingo, mas chegaram a registrar 5°C no último sábado(6).

Já em São Paulo (SP), a temperatura atual é de 12°C, mas a madrugada de domingo registrou temperaturas muito abaixo dos 5°C em diferentes pontos da capital paulista. No campus Butantã da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, foram registradas geadas, e a temperatura chegou a 3°C.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sustentabilidade ganha espaço em projetos arquitetônicos