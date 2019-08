Vídeo: TV EM TEMPO flagra crime ambiental no bairro Tarumã

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Um crime ambiental no lago do Tarumã Açu, em uma obra clandestina, mudou o curso do rio e degradou uma área de preservação permanente. O cenário foi modificado com barro, areia e troncos jogados dentro do rio.

Uma obra irregular no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, avançou o limite permitido, e acabou aterrando parte dessa margem no lago. A água represada exala mal cheiro. A obra bloqueou o acesso de moradores que utilizavam o rio.

Segundo testemunhas, cerca de 30 carradas de areia e barro foram despejadas na água. Os moradores com medo de represálias não quiseram gravar com a equipe de reportagem.

No local não havia nenhum funcionário da empresa. O batalhão ambiental acionou agentes do Instituto de proteção ambiental do Amazonas (Ipaam), mas os técnicos de controle ambiental estão em greve.

O Ministério Público do Estado disse que não vai se pronunciar sobre o caso porque não recebeu nenhuma denúncia dos órgãos ambientais.

