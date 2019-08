Vídeo: Quer adotar um espaço público em Manaus?

No projeto, setores públicos e privados trabalham juntos em melhorias para a cidade | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- A subsecretária da Secretaria Municipal de parcerias e projetos estratégicos (SEMPEE), Amanda Rocha concedeu nesta quarta-feira (24), entrevista à jornalista Tatiana Sobreira no programa 'Conversa Franca' da WEB TV Em Tempo, para falar sobre ação da Prefeitura de Manaus de adoção de espaços públicos.

O projeto lançado desde 2017 pelo Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto é uma parceria entre o poder público e privado em busca de melhorias para os espaços , totalizados em 300, na cidade de Manaus.

O programa surgiu após a procura por empresas privadas que aceitassem cuidar desses espaços. De forma voluntária, as empresas assumem serviços de melhorias urbanas e serviços de manutenção.

Amanda Rocha informou que para as empresas que desejam participar do projeto de adoção de espaços públicos é necessário primeiramente dar entrada no pedido com os documentos necessários, como as propostas para o local juntamente com o projeto.

"A Semppe tem um setor especializado em concepção de projetos. Então se você, empresário chegar conosco e falar que não tem um profissional para desenvolver esse projeto, nós elaboramos para você. Nós facilitamos para que o projeto aconteça.", ressaltou Amanda Rocha.

A Prefeitura tem parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade- Semas, com cinco parques da juventude para revitalização a serem entregues para a população com playground, área de contemplação e academia ao ar livre. "O nosso objetivo é resgatar a utilização desses espaços, trazer a sociedade de volta e utilizar o que é nosso.", destaca a subsecretária.

Para mais informações a Semppe disponibiliza para contato o telefone: 092 3215-4808 e no email [email protected]

