Mais 42 mil mudas de árvores são distribuídas em Manaus

Manaus - Tem notado que Manaus está ficando mais arborizada? A Prefeitura de Manaus já realizou a distribuição de 42 mil mudas à população, nos seis primeiros meses deste ano.

A estratégia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) é de levar a população a contribuir com a arborização da cidade, fazendo o plantio de mudas de árvores nos quintais urbanos, além de jardins e hortas medicinais.

Além dos pontos fixos e eventos do município e de terceiros, a Semmas disponibiliza a doação de mudas itinerante nas ruas como parte da estratégia de trabalho.

Os pontos fixos de distribuição de mudas são o Viveiro Municipal (sede do Instituto Federal de Educação do Amazonas – Ifam, no Zumbi), parque municipal do Mindu (Parque 10), parque municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho (Japiim), parque municipal Ponte dos Bilhares (Chapada) e parque Nascentes do Mindu (Cidade de Deus). Neles, a população pode pegar até cinco mudas por endereço, de espécies variadas, a exemplo de açaí, bacuri, pupunha, rambutã, pitanga, cupuaçu (frutíferas), saratudo, manjericão (medicinais), arália matizada, erica, onze-horas, abacaxi-roxo, laço-de-amor, tumbérgia e árvore-da-felicidade (ornamentais), entre outras.

Pedágio ambiental



Nesta quarta-feira (24), aconteceu mais uma edição do Pedágio Ambiental, a 12ª deste ano, que levou mudas de árvores frutíferas e plantas ornamentais e medicinais a moradores do bairro do Zumbi 2, na zona Leste.

O pedágio acontece quinzenalmente e vem sendo utilizado também como uma ferramenta de educação ambiental no combate às queimadas. As ações de sensibilização acompanham o trabalho de distribuição de mudas como forma de otimizar tempo e recursos, além de atingir um universo maior de pessoas a cada ação.

O Pedágio Ambiental acontece desde 2017 e vem facilitando o acesso das pessoas às mudas para plantio em quintais e jardins residenciais. “A ideia é fazer com que as pessoas contribuam e se sintam parte do processo de arborização urbana da cidade, plantando e cuidando em casa das mudas que recebe gratuitamente da Prefeitura de Manaus”, explicou o secretário Antonio Nelson.

Próxima edição



A próxima edição do Pedágio Ambiental acontecerá no dia 7/8, no bairro Tancredo Neves, na zona Leste. No dia 21/8, o projeto irá para a Feira da Panair, na zona Sul.

