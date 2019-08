Vídeo: Pela 5ª vez, Ipês florescem e mudam cenário na Djalma Batista

Semmas já plantou mais de 42 mil mudas em Manaus este ano | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Manaus está mais florida. É como se estivéssemos na primavera, mas esse fenômeno se classifica como verão amazônico , que, mesmo com o calor forte, ocasiona o surgimento de flores nas plantas. Além da beleza, as árvores contribuem na diminuição do calor na cidade.

Nos primeiros seis meses do ano de 2019, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) plantou mais de 42 mil mudas de plantas frutíferas, ornamentais e medicinais, entre elas os Ipês - que trazem um espetáculo de cores na estação. As cores vibrantes e neutras das flores trazem o equilíbrio e conforto visual.

Os ipês tradicionalmente florescem no período do verão amazônico, mas não duram muito tempo. Ficam floridos por apenas 15 dias e entram no processo de renovação das folhagens. Na avenida Djalma Batista é possível apreciar as árvores com as flores. É a quinta vez que eles enfeitam a principal avenida de Manaus.

Todas as flores e vagens caem, e assim é possível fazer a coleta das sementes para a produção de mudas. Na Praça da Saudade, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, a beleza das buganvílias deixam o espaço ainda mais bonito.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Exposição apresenta reflexão da natureza em Manaus

Florada dos Ipês embelezam avenida em Manaus