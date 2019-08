Vídeo: Hotel Tropical fecha as portas e 200 animais ficam em zoológico

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Aproximadamente 200 animais entre peixes, aves, tartarugas e onças permanecem no zoológico do Tropical Hotel, em Manaus, que fechou as portas em maio deste ano. Uma dívida de R$ 8 milhões fez com que o hotel dispensasse mais de 120 funcionários.

Os representantes da comissão de meio ambiente (Caama) da Assembleia Legislativa (Aleam), presidida pela vereadora Joana D'arc (PR), estiveram esta semana no local e enviou um relatório da situação aos órgãos fiscalizadores.

A visita já estava programada desde o início do mês com o objetivo de verificar as condições ambientais, instalações e alimentação desses animais.

Leia também:

Tropical Hotel tem energia cortada e pode encerrar atividades

Após corte de energia elétrica, Tropical Hotel será leiloado em Manaus

Leilão dos prédios do Tropical Hotel e da Fucapi é suspenso em Manaus

Animais

Os animais contam com doações para se alimentarem. O hotel deixou os animais aos cuidados de um biólogo e um veterinário. Eles não foram encontrados para comentar o caso.

Em agosto está programada uma nova reunião na Comissão da Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo a assessoria da deputada Joana D'arc, o objetivo é definir o futuro desses animais e também do espaço do zoológico.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Pet passa sufoco em CCZ do Ifam na zona leste

Feira de pets celebra o dia do amigo em Manaus

Assista mais vídeos da TV Em Tempo