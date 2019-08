Tropical Hotel reabre o zoológico neste domingo (4), em Manaus

Manaus - A partir de domingo (4), o Tropical Hotel Manaus reabrirá as portas do seu zoológico para a população manauara visitar o lugar e assim capitar recursos voltados a alimentação os animais. O resort, que encerrou as atividades em maio com dívidas trabalhistas e com a companhia de energia elétrica que somam, aproximadamente, R$ 10 milhões, abriga, aproximadamente, 200 espécies, entre peixes, aves, onças e tartarugas.

O espaço abrirá as portas todos os dias, das 9h às 17h, com ingressos ao preço de R$ 10. Segundo a assessoria do hotel, o valor auxiliará na manutenção dos animais abrigados. Diariamente, as espécies do local consomem em torno de 10 quilos em alimentos. Para o hotel, a ida ao zoológico será uma forma do público ajudar na sobrevivência dos animais, sem a necessidade de doações.

Cerca de 200 animais residem no zoológico do hotel | Foto: Reprodução TV EM TEMPO

O hotel também enfatiza que os animais estão bem cuidados e em nenhum momento foram abandonados diante dos problemas enfrentados pelo empreendimento. “Temos todo um pessoal preparado para cuidar dos animais”, afirmou o assessor do resort, Paulo Roberto, ao citar que o local conta com uma equipe de 10 pessoas, composta por veterinário, biólogos e tratadores.

Sobre o futuro do zoológico do Tropical, o assessor do hotel informou que dependerá da retomada das atividades do empreendimento. Com as dívidas trabalhistas, o hotel e toda a sua infraestrutura iria à leilão. No entanto, a hasta pública do imóvel que seria realizada em julho, foi suspenso liminarmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11).

Uma ação cautelar, com pedido de liminar em Plantão Judiciário, foi ajuizada pela Companhia Tropical Hotéis da Amazônia, responsável pelo resort, executada no dia 22 de julho, solicitando a suspensão do leilão do prédio, enquanto não houver o julgamento do agravo de petição. A decisão liminar foi deferida pelo desembargador plantonista David Alves de Mello Júnior na tarde desta quarta-feira (24), retirando o bem da Hasta Pública.

O espaço abrirá as portas todos os dias, das 9h às 17h, com ingressos a R$ 10 | Foto: Ricardo Oliveira/IPAAM

Doações

Desde o fechamento do hotel, os animais do zoológico têm sido alimentados por meio de doações. Supermercados e voluntários se mobilizaram para garantir o bem-estar das espécies, levando frutas, verduras, legumes e carnes ao local.

Outra iniciativa é a do Grupo de Estudos de Animais Selvagens do Amazonas (Geas-AM), que recebe até sexta-feira (2) frutas e legumes como banana, mamão, melancia, abacaxi, abóbora, beterraba, cenoura e afins. Os perecíveis podem ser entregues no Auditório Paulo Burhein, setor Sul do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no Coroado.

Vistoria

Diante do encerramento da atividade hoteleira do Tropical Hotel, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) esteve na manhã desta quinta-feira (1º), no empreendimento para monitorar a situação dos animais que se encontram no zoológico.

De acordo com o gerente de fauna do Ipaam, Marcelo Garcia, a visita serviu para verificar as condições que os animais se encontram. “Esta é a terceira vez que estamos realizando a visita no zoológico para acompanhar o estado dos animais, e constatamos que todos os bichos estão sendo alimentados normalmente e que todos estão saudáveis” disse.

Hotel permanece fechado desde maio | Foto: Reprodução TV EM TEMPO

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, ressaltou que o zoológico do hotel é um dos pontos turísticos mais procurados da cidade de Manaus, e que os animais que se encontram no local são grandes representantes da fauna amazônica. “Estamos fazendo o acompanhamento de perto desses animais, para ter certeza que estão recebendo os cuidados necessários, pois queremos garantir que tenham todo o suporte possível” explicou.

Importância

Para o biólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Rogério Fonseca, conservar espaços como o zoológico do Tropical Hotel é de extrema importância para a natureza. “Esses locais servem de banco genéticos das espécies que abrigam, como é o caso do sauim-de-coleira que tem no Tropical. Eles podem ser usados para a recolonização ecológica", explicou. As onças e as araras que vivem no resort também são espécies que correm risco de extinção.