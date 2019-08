Vídeo: Tropical Hotel é notificado a esclarecer sobre animais

Na última sexta-feira (2), o Tropical Hotel Manaus foi notificado a prestar maiores informações sobre as condições dos animais que se encontram no jardim zoológico do empreendimento. A intimação veio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). As visitas ao zoológico do hotel, que reabriria nesse fim de semana , estão temporariamente suspensas. O espaço abriga cerca de 200 animais, entre mamíferos, répteis e aves.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, a notificação visa o comprometimento do hotel com os animais. “Os órgãos de controle, incluindo o Ipaam, estão acompanhando o caso e nos pronunciamos para acalmar a população no sentido de tomar medidas para garantir que o bem-estar dos animais”, afirmou.

A notificação prevê que os responsáveis apresentem documentação que comprove a disponibilidade orçamentária de recursos para manutenção da atividade e das condições adequadas dos animais. As solicitações contidas na notificação devem ser atendidas no prazo de cinco dias. Caso o hotel não tenha condições adequadas de manter os animais, os responsáveis precisarão apresentar um plano de destinação da fauna para encerramento das atividades em 15 dias.

Notificação do IPAAM suspende visitas ao zoológico, que reabriria nesse fim de semana | Foto: Ricardo Oliveira/IPAAM

Tanto o IPAAM quanto a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) acompanham a situação do zoológico desde que o hotel fechou as portas em maio desse ano. Um veterinário fez um laudo completo dos animais e não detectou nenhuma irregularidade. A fauna do local tem sido

alimentada por meio de doações.

Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), promovida pela deputada estadual Joana D’arc, será realizada ainda em agosto. A parlamentar destaca que todos os órgãos responsáveis, como o Ibama, Dema e IPAAM estão mobilizados para fiscalizar a situação.

Visitas

Segundo a deputada estadual, as visitas turísticas ao zoológico do Tropical Hotel estão suspensas até que o empreendimento apresente, dentro da Lei, uma estrutura possível para receber os visitantes e assegurar o bem-estar dos animais.

* com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/ Tv Em Tempo