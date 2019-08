Inaugura em Manaus primeira clínica veterinária brasileira para peixes

Manaus - A capital amazonense é a primeira do país a contar com um clínica veterinária e laboratório especializado em organismos aquáticos . O empreendimento é da JK Consultoria em Piscicultura que inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (1). O espaço está situado na rua Abdon Gonçalves, nº 250, Conjunto Parque das Palmeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. O espaço funciona 24 horas por dia.

A JK Consultoria atua desde maio de 2018. Jandiara Kelly Araújo, 32, proprietária da clínica, explica que esta nova etapa irá contribuir com a orientação que ela já realiza, trabalhando desde a questão do manejo até o suporte veterinário. A base da empresa fica em Manaus, mas seu diferencial é o atendimento nas propriedades dos piscicultores que os contratam.

"Nós vamos até o local com os nossos equipamentos, fazemos o diagnóstico na propriedade e estipulamos o tratamento. A clínica dará suporte para internar os peixes , em casos necessários", conta Jandiara.

Com o serviço de consultoria, em um único cliente, Jandiara já conseguiu salvar 1,6 mil peixes. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a empresa também prestará assistência a 10 piscicultores no município de Manacapuru, distante a 68 quilômetros de Manaus, para ajudar a aumentar a produção de pirarucu.

Desde a graduação Jandiara atua na área da pesquisa com peixes | Foto: Divulgação

Nascida em Manaus, desde a graduação Jandiara atua na área da pesquisa com peixes. O mestrado é em aquicultura e agora realiza doutorado em inovação farmacêutica, para elaborar medicamentos exclusivos para peixes.



"O mais legal é conseguir resolver um problema. Há muito tempo têm peixes morrendo e os piscicultores não tinham a quem recorrer", explica. Com a falta de profissionais especializados, Jandiara conta que os peixes tinham várias doenças e agora é possível reverter esta situação, tanto com peixes ornamentais, quanto com peixes de cultivo.

Serviço

O quê: Clínica veterinária e laboratório especializado em organismos aquáticos

Onde: rua Abdon Gonçalves, nº 250, Conjunto Parque das Palmeiras, Zona Centro-Sul de Manaus