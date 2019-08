Reserva do Tupé recebe II Festival do Sauim-de-Manaus

O sauim-de-coleira ou sauim-de-manaus, como também é conhecido, é símbolo ecológico e dá nome a uma trilha de roteiro turístico na comunidade Julião | Foto: Divulgação

Manaus - A comunidade Julião, uma das seis que integram a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, localizada na margem direita do rio Tarumã-Mirim, irá realizar nos dias 23, 24 e 25/8, o II Festival do Sauim-de-Coleira. O evento tem por finalidade chamar a atenção para a importância da conservação da espécie, que é símbolo da cidade de Manaus e vem sendo objeto de diversas ações visando a conservação do primata e a sensibilização da população. O festival também marca o aniversário de 14 anos de criação da RDS, comemorado no dia 25/8.

Sauim-de-coleira ou sauim de Manaus

O sauim-de-coleira ou sauim-de-manaus, como também é conhecido, é símbolo ecológico e dá nome a uma trilha de roteiro turístico na comunidade Julião. O local também é conhecido por abrigar diversos grupos do primata, objetos de monitoramento feito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A comunidade Julião fica situada na margem direita do rio Tarumã-Mirim e o acesso é por meio de lanchas que saem da marina do Davi, na Ponta Negra. A Trilha do Sauim, que integra o Roteiro Tukorin, leva dois dias para ser percorrida e vai do Julião até a Colônia Central, outra comunidade da reserva. Durante a trilha, os grupos de sauins-de-coleira são facilmente avistados.

O festival também marca o aniversário de 14 anos de criação da RDS, comemorado no dia 25/8. | Foto: Divulgação

“É importante apoiarmos essa iniciativa da comunidade Julião para mostrar que estamos em sintonia no que se refere às ações de fomento à conservação da espécie. Ano passado, o prefeito Arthur Virgílio Neto criou a APA Sauim de Manaus, visando a manutenção de corredor na área urbana para o fluxo do primata, e este ano escolhemos a identidade visual da mascote sauim-de-manaus que terá sua imagem difundida na cidade, como forma de popularizar o animal”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

O festival é uma iniciativa da Associação dos Produtores Rurais do Julião e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).