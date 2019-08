Batalhão Ambiental resgata bicho-preguiça na Avenida das Flores

O animal estava tentando atravessar a Avenida das Flores | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus- Os policiais militares do Batalhão Ambiental (BPAMB) da Polícia Militar do Amazonas realizaram, na manhã do domingo (11), o resgate de um bicho-preguiça (Bradypus tridactylus) em via pública, na Zona Norte de Manaus.



O resgate foi realizado depois que agentes do Batalhão receberam, por volta das 10h, informações via celular dando conta da presença do animal em via pública.

Segundo os policiais, o animal estava tentando atravessar a Avenida das Flores, nas proximidades da garagem Açaí Transporte, no bairro Santa Etelvina, correndo risco de morte pelo grande movimento na via. Uma guarnição foi enviada ao local e realizou o resgate do animal, que em seguida foi levado até um local seguro para soltura.



O Batalhão Ambiental orienta a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

A captura de bichos-preguiças é comum na Zona Urbana de Manaus, já que a cidade está localizada no centro da Floresta Amazônica. No dia 24 de junho, o Batalhão Ambiental resgatou um animal da espécie, dentro de um condomínio da cidade.

