Batalhão Ambiental resgata macaco-prego ferido na Zona Leste

Manaus - O Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou na tarde desta segunda-feira (12), o resgate de um Macaco-Prego, primata do gênero Sapajus, que havia entrado no quintal de uma residência no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da capital.

Segundo os policiais do Batalhão Ambiental, por volta das 15h foi repassada ocorrência, via telefone funcional, em que uma senhora de 61 anos de idade solicitava a presença do BPAMB em sua casa, porque o primata estava no quintal, no meio das árvores, e já estava sendo perseguido pelos cães que residem no local.

Chegando ao endereço, os policiais militares encontraram o animal ainda muito assustado e procurando se esconder dos ataques dos cachorros. Os policiais efetuaram o resgate do macaco-prego, constatando que o animal estava ferido no pescoço, com sinais de mordida.

De imediato, a equipe conduziu o primata ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O macaco-prego recebeu atendimento veterinário no local, para mais tarde ser devolvido à natureza pelos técnicos do Instituto.

O Batalhão Ambiental informa à população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

*Com informações da assessoria