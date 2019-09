Vídeo: relatório de desmatamento registra aumento de 66% em julho

Manaus- Um novo relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgado nesta sexta-feira (16) indicou que o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 66% no mês de julho de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018.

O Imazon é um dos mais respeitados do país, para medir o desmatamento o instituto usa uma metodologia que leva em conta derrubadas de área verde de até um hectare. O Imazon chegou a números parecidos com os divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e que irritaram o presidente Jair Bolsonaro. Na oportunidade, o presidente demitiu demitiu o físico Ricardo Galvão do cargo da presidência e prometeu contratar uma empresa especializada para refazer o trabalho.

A política ambiental do governo federal causou atritos com Noruega e Alemanha, países que investem quase R$ 4 bilhões no fundo Amazônia, gerido pelo BNDES e que banca projetos de combate ao desmatamento na Amazônia e outros de desenvolvimento sustentável.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo