Vídeo: três caminhões com madeira ilegal são apreendidos no AM

A Polícia Civil vai cuidar do caso | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Três caminhões carregados com madeira ilegal foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Ambiental na madrugada deste sábado (17). Nos caminhões haviam cerca de 70 metros cúbicos de madeira ilegal divididos em três caminhões.

Um suposto olheiro entregou o esquema de transporte de madeira ilegal. Na abordagem, a equipe do Batalhão Ambiental teve a informação de que um veículo na Avenida Brasil, localizado no bairro Compensa, zona oeste, estaria transportando madeira ilegal.

Durante os procedimentos no 19 Distrito Integrado de Polícia- DIP, coletaram novas informações, de que mais dois caminhões estariam vindo para Manaus com madeira ilegal. No mesmo dia, o batalhão recebeu a denúncia de que um caminhão com madeira ilegal estaria atravessando a ponte do Iranduba para Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo