Vídeo: lixão de Humaitá em chamas há mais de uma semana

Humaitá- Um lixão do município de Humaitá (município distante 696 km da capital), no sul do Amazonas, arde em chamas há mais de uma semana. A fumaça produzida afeta o ambiente em Manaus e gera nuvem de fumaça. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do amazonas (Ipaam) a fumaça vem também de queimadas no oeste do Estado do Pará.

O município não possui aterro sanitário , o lixo é queimado por moradores, mas estes acusam a própria prefeitura de atear o fogo, uma vez que a montanha de resíduos ocupa todo o espaço do terreno. A prefeitura de Humaitá foi notificada pelo Ipaam para que construa um aterro, enquanto isso, deve seguir restrições determinadas pelo órgão ambiental.

Alerta de queimadas

O sul do Amazonas é a região mais atingida com as queimadas, segundo o Corpo de Bombeiros, 10 soldados serão encaminhados a Humaitá por tempo indeterminado, para dar suporte a equipe que atua na cidade e também em outros municípios dessa região.

Segundo o Ipaam, Humaitá está entre os cinco municípios que mais registram queimadas . No mês de julho, 42 ocorrências de incêndios foram denunciadas no município, um número maior do que as feitas na capital amazonense.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo