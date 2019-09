Queimadas na Amazônia põem a vida de animais silvestres em risco

Cartunista amazonense Jack Cartoon, fez uma tirinha criticando as queimadas que estão matando os animais e a vegetação. | Foto: Jack Cartoon

Manaus - Uma imagem do satélite Aqua, da Nasa, publicada nessa quarta-feira (21), mostra o problema causado por queimadas criminosas e fora de controle na região amazônica. A imagem mostra uma pilha de fumaça cinzenta sobre vários estados brasileiros. O fogo e a fumaça expulsam os animais e acabam adoecendo, morrendo ou fugindo para as áreas habitadas pelo homem. Por conta disso, o cartunista amazonense Jack Cartoon, fez uma tirinha criticando as queimadas que estão matando os animais e a vegetação. Veja!



O fogo mata a beleza da Amazônia e destrói a perfeição da natureza. É cada cheiro, cada cor, cada raiz, cada animal, cada planta, cada textura que nunca mais voltará. É o que revela o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Instituto destaca que o Brasil registra um aumento de 70% no número de focos de incêndio este ano, sendo mais da metade na região amazônica. Este é o maior índice desde 2013. Segundo especialistas e entidades ambientais, o aumento das queimadas está ligado ao crescimento do desmatamento.

Sobre o cartunista

Jack Cartoon, 52, é um cartunista amazonense que atua com desenhos críticos sobre tudo que envolve o Amazonas. O profissional, baseado pelo senso crítico, assim como todos os brasileiros que são contra o desmatamento, desenhou a tirinha como forma de criticar e "educar" a população amazonense contra as queimadas.