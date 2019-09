Em Manaus, movimentos fazem protesto em defesa da Amazônia no sábado

| Foto:

Manaus- Em resposta ao atual cenário marcado pela devastadora queimada da Floresta Amazônica que chocou o país com o 'rio de fumaça' que escureceu São Paulo na última segunda-feira (19), o movimento apartidário composto pela sociedade civil em prol da preservação da Amazônia, Todos Amazônia, realiza no próximo sábado (24), em Manaus, um manifesto em defesa da floresta, com concentração às 15h, na Praça da Saudade, centro da capital.

O convite, divulgado nas redes sociais, afirma que "rezar não nos é mais suficiente, a Amazônia grita e nós gritaremos por ela".

Participantes criaram um evento no Facebook para reunir os interessados em participar.

Protestos acontecerão em várias capitais do país. | Foto: Divulgação

O grupo tem como objetivo reunir o máximo de representantes possíveis para unificar os atos em favor da amazônia, no sábado.

Algumas instituições já confirmaram presença: Projeto Banana - Terra Coletiva Banzeiro Feminista, Greenpeace Manaus, Engajamundo, Igarapés Limpos, Remada Ambiental, Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas (Foreeia), União da Juventude Socialista no Amazonas (UJS-AM) e União Estadual dos Estudantes do Amazonas (UEE-AM)

O fim de semana será marcado por uma série de protestos em todo o Brasil, em defesa da Amazônia. Confira:

Brasília - dia 24 de agosto, às 16h, no Congresso Nacional.

São Paulo - 24 e 25 de agosto, às 14h, na Avenida Paulista.

Florianópolis - 24 de agosto, às 14h, no Largo da Catedral.

Rio de Janeiro - 24 de agosto, às 14h, na Av. Presidente Vargas.

Belo Horizonte - 24 de agosto, às 13h, na Praça da Liberdade e 25 de agosto, às 10h, na Praça do Papa.

Porto Alegre, 24 de agosto, às 15h, no Parque da Redenção.

Goiânia - 24 de agosto, às 14h, concentração no Vaca Brava para seguir rumo á Praça Cívica.

Natal - 24 de agosto, às 16h, no Midway.

Belém - 24 de agosto, às 9h, na Praça da República.

Fortaleza - 24 de agosto, às 14h, na Gentilandia.

Rondônia - 25 de agosto, às 15h, nas praças Públicas.

Recife - 24 de agosto, às 14h, no Boa Vista

Curitiba - 24 de agosto, às 15h, na frente Universidade Federal do Paraná (UFPR).